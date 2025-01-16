王晶新版《笑傲江湖》演員陣容曝光「她」演東方不敗竟似林青霞

金庸筆下的武俠小說是許多華人心中的經典名作，作品多次被翻拍成電視劇、電影，此番王晶坐鎮監製、羅儀威握執導筒，帶來新版《笑傲江湖》，大佬洪金寶化身風清揚，令人眼睛為之一亮，不過討論度最高的，是「星女郎」張雨綺扮演的魔頭東方不敗，神韻竟不遜於當年的林青霞！



對多數粉絲而言，林青霞飾演的東方不敗無可取代。（《笑傲江湖II東方不敗》劇照）

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張雨綺在周星馳自導自演的喜劇片《長江7號》，飾演女配角「袁老師」，絕世美顏很快就被觀眾記住，如今她接演反派東方不敗，竟有不同的韻味。預告片裡，眾人以「教主」稱呼她，隨後她翻開神功「葵花寶典」，眼神充滿殺氣，與小說裡殺人如麻的兇惡形象相符；另一幕她站立在溪邊，長髮飄逸、若有所思，將東方不敗冷峻又高傲的一面詮釋到位，未上映便引發轟動。

「星女郎」張雨綺扮演的魔頭東方不敗，神韻竟不遜於當年的林青霞！（新版《笑傲江湖》劇照）

王晶新版《笑傲江湖》演員陣容（新版《笑傲江湖》劇照）

王晶新版《笑傲江湖》演員陣容（新版《笑傲江湖》劇照）

王晶新版《笑傲江湖》演員陣容（新版《笑傲江湖》劇照）

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對多數粉絲而言，林青霞飾演的東方不敗無可取代，然而，張雨綺的出現，令人驚艷：

「張雨綺太絕了這個特寫鏡頭！！！」、「很符合我心目中的角色」、「期待演員張雨綺，重新演繹東方不敗，致敬經典！」、「期待張雨綺的東方不敗」、「張雨綺的東方不敗與林青霞倒是有幾分相似。」



張雨綺在周星馳自導自演的喜劇片《長江7號》，飾演女配角「袁老師」，絕世美顏很快就被觀眾記住。（微博@張雨綺）

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新版《笑傲江湖》陣容華麗，集結洪金寶、張雨綺、黃曦彥、尹子維等影星，劇情講述想退出江湖的令狐沖（黃曦彥 飾）被迫捲入武林正邪風波中，意外邂逅了魔教教主東方不敗（張雨綺 飾），就此開啟共赴修羅場的江湖之旅。

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