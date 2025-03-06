王大陸黑歷史多 舌吻已婚導演陳玉珊傳緋聞 被柴智屏捧紅即解約
撰文：聯合新聞網
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王大陸因逃兵、教唆打人形象一落千丈，他的演藝圈之路其實有不少爭議，他以電影《我的少女時代》爆紅，當時和已婚導演陳玉珊竟爆出緋聞，兩人還鬧出舌吻風波。他在成名後又和偶像劇教母柴智屏鬧出合約糾紛，也曾被踢爆讀書時在學校耍特權。
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王大陸當年憑《我的少女時代》一夕成名，當時不只裸泳慶功，還公主抱已婚導演陳玉珊，還被爆料，王大陸在電影慶功宴上，當著陳玉珊老公的面舌吻10秒，讓全場的人都超尷尬，事後陳玉珊寫了2千字信澄清。
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王大陸更曾是偶像劇教母柴智屏旗下藝人，沒想到人紅後就過河拆橋，宣稱在柴智屏公司受到不平等對待，雙方還召開記者會揚言對簿公堂，最後王大陸自己花950萬台幣違約金解約贖回「自由身」。
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