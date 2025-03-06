甄子丹談王大陸涉嫌教唆打人「要受法律制裁」未知會否淪劣跡藝人

藝人王大陸因為逃兵案，被查出涉嫌教唆毆打Uber司機。由於他近年來在大陸發展，此案也引發大陸網友熱烈討論。目前正在北京參與政協會議的甄子丹被問及此事，直言「若犯法得受法律制裁」。



甄子丹回應：「那打人犯法了，犯法肯定必須要處理的。」（中天新聞網授權使用）

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甄子丹5日以大陸全國政協委員身份，赴北京參加政協會議。但他一現身隨即就被媒體團團包圍。有記者問他，對於台灣藝人王大陸最近的爭議，有聽說過嗎？甄子丹否認，表示：

「我沒聽說喔。」



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但被告知王大陸涉嫌教唆打人遭移送後交保，甄子丹回應「那打人犯法了，犯法肯定必須要處理的。」，並強調：

「任何人要犯法，他肯定要受到法律的裁判，這個也是對所有人的一個保障。」



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在被問及，王大陸有沒有可能成為劣跡藝人，遭大陸娛樂圈封殺？甄子丹低調以對，表示自己不知道。但強調，犯法肯定「要處理的」。

被問及，王大陸有沒有可能成為劣跡藝人，遭大陸娛樂圈封殺？甄子丹低調以對，表示自己不知道。（中天新聞網授權使用）

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