王大陸「富二代打手被起底」圈中人緣甚廣 曾與一性感女星拍拖
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
王大陸上月涉逃兵、假造病歷等嫌，被檢方諭令15萬元（台幣、下同）交保，昨天卻又再爆案外案。新北地檢偵查時發現，王大陸的手機有富二代遊翔閔男毆打司機相關內容，涉嫌殺人未遂，檢方昨天將兩人逮捕，將王大陸和富二代遊翔閔帶回復訊。新北檢訊後向法院聲押王大陸，遊男同樣聲押禁見。
【圖輯】點圖放大看更多柯震東照片👇👇👇
+16
新北地院凌晨兩點開庭，裁定王大陸500萬交保， 友人遊翔閔羈押禁見。遊翔閔是知名車商老闆的兒子，曾跟女星林千又交往過，在演藝圈也有很多好友，包括柯震東、徐凱希、丫頭等人都有多次聚餐合照。他和柯震東還有勾肩合照，顯示交情不錯。
【圖輯】點圖放大看更多丫頭詹子晴照片👇👇👇
+20
林千又曾大方認愛遊翔閔，2018年曬出與遊翔閔的甜蜜合影，當時，林千又更以「天下第一好男人」來形容對方。怎料，一年後，林千又無預警將兩人照片通通刪除，暗示兩人分手。
【圖輯】點圖放大看更多林千又照片👇👇👇
+20
有妊娠紋很醜？台女星誕雙胞胎後穿泳衣曬肚 遭網民嫌棄大方回應女星去年患甲狀腺癌 大病初癒IG突發黑白照：想被同理從來不容易消失的她｜女星深潛18米進行水中拍攝 事後難抽離患上深海恐懼症大S流感離世｜女星泛淚唱《流星花園》片尾曲致哀 逼哭全場粉絲哪吒2｜創開畫票房紀錄打敗《寒戰2》台女星認粉絲飛香港入場支持死了一個娛樂女記者｜女星演賣淫網紅拍牀戲 認身材差無緣被包養
延伸閲讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】