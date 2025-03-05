王大陸「富二代打手被起底」圈中人緣甚廣　曾與一性感女星拍拖

王大陸上月涉逃兵、假造病歷等嫌，被檢方諭令15萬元（台幣、下同）交保，昨天卻又再爆案外案。新北地檢偵查時發現，王大陸的手機有富二代遊翔閔男毆打司機相關內容，涉嫌殺人未遂，檢方昨天將兩人逮捕，將王大陸和富二代遊翔閔帶回復訊。新北檢訊後向法院聲押王大陸，遊男同樣聲押禁見。



遊翔閔是知名車商老闆的兒子，曾跟女星林千又交往過，在演藝圈也有很多好友。（IG圖片）

【圖輯】點圖放大看更多柯震東照片👇👇👇

+ 16

新北地院凌晨兩點開庭，裁定王大陸500萬交保， 友人遊翔閔羈押禁見。遊翔閔是知名車商老闆的兒子，曾跟女星林千又交往過，在演藝圈也有很多好友，包括柯震東、徐凱希、丫頭等人都有多次聚餐合照。他和柯震東還有勾肩合照，顯示交情不錯。

丫頭詹子晴（IG@ava112411）

【圖輯】點圖放大看更多丫頭詹子晴照片👇👇👇

+ 20

林千又曾大方認愛遊翔閔，2018年曬出與遊翔閔的甜蜜合影，當時，林千又更以「天下第一好男人」來形容對方。怎料，一年後，林千又無預警將兩人照片通通刪除，暗示兩人分手。

遊翔閔是知名車商老闆的兒子，曾跟女星林千又交往過。（IG@cocomademedomydream）

【圖輯】點圖放大看更多林千又照片👇👇👇

+ 20

延伸閲讀：

樂天又被爆還沒給錢！女孩憂心欠薪事件重演

「白雪公主」顏值慘敗！壞皇后太美豔 網笑：魔鏡說謊

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】