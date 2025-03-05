王大陸飛香港拍戲跨年同框林保怡　如今出事3部電影2套劇上映無期

王大陸上月涉逃兵、假造病歷等嫌，被檢方諭令15萬元（台幣、下同）交保，昨天卻又再爆案外案。新北地檢偵查時發現，王大陸的手機有富二代遊翔閔男毆打司機相關內容，涉嫌殺人未遂，檢方昨天將兩人逮捕，將王大陸和富二代遊翔閔帶回復訊。新北地院凌晨兩點開庭，裁定王大陸500萬交保， 友人遊翔閔羈押禁見。



王大陸主演的《無法饒恕》在香港開拍，冬至、聖誕節和元旦都在香港度過。（小紅書）

王大陸當時同框林保怡，兩人還在尖沙咀一起欣賞煙火秀和倒數。（小紅書）

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王大陸原本下周就要服兵役，如今竟因殺人未遂再度被捕，消息一齣又立刻衝上大陸微博，而他之所以一直不想服役，其實和他手上滿滿戲約有關，王大陸還有3部待播劇和2部待上映的電影。

王大陸原本下周就要服兵役，如今竟因殺人未遂再度被捕。（視覺中國）

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待播劇包含《信條》已經在2023年11月22日開鏡，後期製作還沒完成，《吉屋》在2024年6月10日開鏡，才剛開鏡半年，還在後期處理。《在不安的世界安靜地活》已經在2020年5月底煞科，但一直未播出，如今王大陸出事，可能也無法播出。

《在不安的世界安靜地活》已經在2020年5月底煞科。（《在不安的世界安靜地活》花絮）

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王大陸主演的《無法饒恕》在香港開拍，冬至、聖誕節和元旦都在香港度過，當時同框林保怡，兩人還在尖沙咀一起欣賞煙火秀和倒數。《腹喜》是2024年開拍，王大陸飛到四川拍戲，雖然已經煞科，但可能無法上映。

王大陸憑電影《我的少女年代》一炮而紅。（《我的少女年代》劇照）

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