中聲3｜甄妮撐李創偉早脫苦海指簽大台冇自由 古淖文5字反駁

古淖文（German）今晚（6/3）現身新蒲崗出席《Follow Me》新歌發佈會。German接受《香港01》訪問時透露這首新歌由籌備至面世用了5個月時間，而MV中更出動大量私伙服裝：「我記得上年公司嘅高層同我講『你要出新歌』，我聽到之後都好突然。就係咁前後錄咗兩次就搞掂。而MV嘅導演就同我講當中嗰幾個感覺，就自己搵衫，於是我就攞咗之前買落嘅衫攞出嚟拍MV。」

古淖文推出新歌《Follow Me》。（梁碧玲攝）

提到《中年好聲音3》李創偉被Foul ，獲有「樂壇風紀」之稱的甄妮的留言支持：「跳舞小哥不用擔心前途無用！已小有名氣！恭喜你了！千萬別氣餒！」甄妮還提供了參考選項：「A.簽大台演劇，受制於大台（不再自由）；B.自設舞班招生，自由自在，自己話事（十分自由）；C.找個好經理公司，接秀（騷）接廣告（有商有量）。恭喜早日脫苦海！參選者死怕還要被綁一下嚕！（例牌）年輕帥~不怕」李創偉回覆：「多謝前輩甄妮」

古淖文不認同簽大台會冇自由。（梁碧玲攝）

German就事件回應表示不認同：「其實我係好自由，就好似今次咁，高層係主動要我出歌，我覺得好好呀，大家都好照顧我又好錫我，我覺得OK啦。（會唔會覺得甄妮係針對你公司？）又冇話針唔針對嘅，佢係樂壇風紀嘛，與其話佢針對，我就覺得佢係關心香港娛樂圈，因為畢竟甄妮姐姐佢唱好多嘅金曲，變咗有個情意結喺香港，咁所以特別留意香港娛樂圈。同埋甄妮姐姐去台灣發展，變咗佢都係好關心，咁其實關於娛樂圈嘅人，身為娛樂圈嘅人都會特別關心。」