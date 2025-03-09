王大陸再爆案外案！為了「她」委託黑幫獄中追債　四海幫堂主收押

藝人王大陸涉教唆黑幫打司機再爆案外案。



檢警查出，王大陸不滿直播主女友「沐軒」遭詐400萬元（台幣，下同），委託四海幫海英堂堂主陳子俊向潘姓受刑人討債，陳子俊透過管道從監獄傳遞紙條掌握潘男胞姊個資，檢察官吳姿函懷疑有監所人員與幫派掛勾，8日向法院聲押禁見陳子俊獲准。

王大陸女友沐軒（IG@qnch_）

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據調查，王大陸去年四月搭乘Uber時，懷疑連姓司機繞路，雙方爆發口角，王大陸記下車牌後，將此事告知「正佳汽車」小開游翔閔（在押），游翔閔為替王大陸出氣，花費3萬元，透過綽號「辣椒」的友人尋車找人，「辣椒」將事情辦妥後，把個資交給游翔閔，游翔閔再傳給陳子俊，要陳子俊幫忙討公道。

陳子俊到案後未否認此事，供稱確有指示林姓等三名小弟，找機會「教訓」連男，只是三人在跟車期間，其中一人跟丟，另外一人負責攝影，只剩一人與連男互毆，但對方體格不差，小弟沒占什麼贏面，不能算教唆傷害。

據調查，陳子俊將拍攝畫面傳給游翔閔，游翔閔傳給王大陸，王大陸表示要不要包紅包回禮？游翔閔要王大陸拿三萬六意思一下，王大陸因而將錢打給游翔閔，但這筆錢未匯入陳子俊相關帳戶。

王大陸因電影《我的少女時代》爆紅。（微博圖片）

王大陸目前交保500萬新台幣作保釋且限制出境。（王大陸微博圖片）

四海幫海英堂堂主陳子俊（中）涉替王大陸女友到監獄討債，檢方為追查監所公務員有無瀆職，向法院聲押禁見獲准。（聯合新聞網授權使用）

據了解，王大陸看到影片後，發現連男得到的「教訓」不如預期，因此將影片轉給友人後，再用文字「加油添醋」，誇大敘述連男被修理很慘，但因畫面是「限制級」，所以沒再錄影。

王大陸因Uber事件與陳子俊結識後，發現陳子俊動員能力很強，再度請陳子俊追討闕姓直播主女友（沐軒）一筆債務。據了解，闕女誤信潘姓友人投資理財話術，遭詐騙400萬元，經提告詐欺勝訴，但潘男因案在台中監獄服刑，王大陸不知如何追債，去年底找陳子俊幫忙。

據調查，陳子俊先透過徵信社查詢潘男父母地址，登門討債未果，再查詢潘男服刑舍房，並找獄友代為傳話討債，潘男起先否認，直到陳子俊將判決書寄到獄中給潘男，潘男才認帳，並將胞姊個資寫在一張紙條上，疑由獄方人員拍照傳給陳子俊，陳子俊找上潘男胞姊要帳，但對方說已替弟弟清償許多債務，不會再給錢。

檢方搜索扣押手機時，意外發現這張字條照片，懷疑監所管理員與黑幫掛勾洩個資，擴大偵辦。

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