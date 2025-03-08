王大陸逃兵役　盤點藝人免當兵原因「他」11年讀5間大學陷爭議

台灣新北地方檢察署早前接獲檢舉，33歲藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃兵，檢方2月18日前往王大陸住家搜索，並查扣相關證物，一共拘提11名涉案人。王大陸涉嫌違反台灣《妨害兵役治罪條例》及《偽造文書罪》，移送新北地檢署複訊後，依涉犯《妨害兵役治罪條例》以15萬元（台幣）交保。



當兵阻星路？這些理由曾讓藝人免役

王大陸涉嫌閃躲台灣兵役一事引發討論，也讓大家開始關注台灣男藝人的兵役問題，不少人都好奇有哪些藝人目前尚未服兵役，又有哪些人曾經免役。其實有不少男藝人因為身體狀況而不用當兵，像是天王周杰倫就因僵直性脊椎炎免役，五月天主唱阿信也因為患有扁平足提早退伍。這些藝人的免役原因近日成為熱門話題，甚至有網友整理出一份男藝人免役症狀清單。

王大陸涉嫌閃躲台灣兵役一事引發討論。（《康熙來了》截圖）

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周渝民：抑鬱症免役

藝人周渝民1981年出生，按規定應服2年兵役，在2002年兵役體檢時，曾提出患有抑鬱症要求免役，並未成功；2005年再度以抑鬱症為由，於台北市申請免役再遭駁回。2年後周渝民將戶籍遷到基隆市，同樣提出抑鬱症免役申請，最終獲准。

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周杰倫：僵直性脊椎炎免役

亞洲天王周杰倫1979年出生，原本和周渝民一樣需服2年兵役，但發現自己罹患僵直性脊椎炎，台北地檢署將其提供的病例和就醫紀錄送交台灣衛生署鑑定，確定患病，因此免疫。雖然周杰倫的僵直性脊椎炎受到外界質疑，甚至還一度被地檢署列為被告，但他對此強調，自己僵直性脊椎炎發作時比經痛還痛，在2013年參加籃球賽時就曾發作，靠打針吃藥才忍痛撐下去。

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羅志祥、阿信、藍正龍：扁平足免役／提早退伍

時常在舞台上勁歌熱舞的亞洲舞王羅志祥，患有「扁平足」無法長時間行走、站立，再加上輕微的「心臟二尖瓣閉鎖不全」，以及15歲開始跳街舞導致膝軟骨磨損嚴重，被診斷出患有「髕骨軟化症」，因此免役。

扁平足兵役體位標準為：足弓角大於168度免疫，足弓角大於165度，小於等於168度者則為替代役體位。五月天阿信在入伍4個月後 ，因扁平足提早退伍，而演員藍正龍則是在兵役體檢時驗出扁平足，只需要當45天兵。

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明道：兵役爭議促成「明道條款」

藝人明道在11年內讀了5所大學，直到31歲尚未服兵役，引發社會爭議。因此，2011年行政院為避免男藝人仿效，通過「免役延役緩徵緩召實施辦法」（外界俗稱「明道條款」），規定就讀大專院校以下「進修學校」、年齡逾28歲者，不得辦理緩徵。

藝人明道在11年內讀了5所大學，直到31歲尚未服兵役。（微博照片）

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