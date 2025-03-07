34歲男星遭王大陸等劣跡藝人連累 出道12年「6套作品被消失」
撰文：聯合新聞網
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34歲的大陸男星陳學冬，2013年以電影《小時代》打開知名度，走紅，沒想到卻因近年合作對象出事，讓他辛苦演出的作品紛紛被下架。如今王大陸爆出逃兵、教唆打人醜聞，如果被列為劣跡藝人，那陳學冬曾和王大陸合拍綜藝《看我的生活》恐怕也會受牽連「被消失」。
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陳學冬外型帥氣，演出的作品也都叫好叫座，卻都因為合作藝人出問題而被下架，陳學冬就是最倒霉的那一位，《小時代》中有當時抽大麻的柯震東、《爵跡》和逃稅范冰冰及吳亦凡合作、《夏至未至》和鄭爽合作、《從天而降》有李小璐、《解密》有張哲瀚，出道12年的代表作幾乎都被下架。
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「陳學冬作品再減一」一度衝上微博熱搜，網友覺得同情又好笑：
「怎麼可以這麼準」
「人怎麼能那麼倒楣」
「出道12年，零作品」
「歸來仍是新人，又回到起點」。
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