《難哄》白敬亭章若楠太曖昧　爆「正牌女友」到場做1事宣示主權

由白敬亭與章若楠主演的陸劇《難哄》開播後熱度持續攀升，隨著劇中飾演情侶的2人感情發酵升溫，讓許多觀眾十分入戲，紛紛敲碗他們能假戲真做。



但近日卻爆出在拍攝期間，白敬亭的緋聞女友宋軼不僅到片場盯場，還罕做1件事疑宣示主權。

白敬亭與宋軼因主演《長風渡》爆出戀愛緋聞。（《長風渡》劇照）

白敬亭與宋軼因主演《長風渡》爆出戀愛緋聞。（《長風渡》劇照）

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這對「難哄CP」雖在劇中曖昧甜蜜，但卻被劇迷指出，2人在宣傳期間沒有太多明顯互動，疑似在避嫌，還被吐槽沒有努力「營業CP感」。

更有消息爆出，白敬亭的誹聞女友宋軼親自現身片場，緊盯他拍片，而且還有眼尖網友發現，宋軼的微博IP地址定位在「廣東」，正好和在當地拍攝新劇的白敬亭一樣，因為過去宋軼幾乎不會更改定位，所以此舉被疑是在「宣示主權」。

事實上，白敬亭與宋軼因主演《長風渡》爆出戀愛誹聞，不僅被拍到一同出門，還被粉絲發現2人的日常生活照，拍照地點、使用物品有疑似戀愛的證據，甚至某次宋軼手滑上傳與白敬亭的同框照，之後火速刪除，戀愛傳聞滿天飛，但2人始終未承認。

白敬亭與章若楠主演的陸劇《難哄》開播後熱度持續攀升（《難哄》劇照）

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