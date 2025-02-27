難哄章若楠取名霜降掀節氣小名熱潮　24節氣對應日期與意義懶人包

陸劇《難哄》開播後熱度飆升，主演白敬亭、章若楠上演雙向暗戀的破鏡重圓，讓劇迷欲罷不能！這部劇是2023年爆劇《偷偷藏不住》的姊妹作，改編自高人氣同名小說，講述桑稚的哥哥桑延（白敬亭飾）與高中同學溫以凡（章若楠飾）多年後重逢，再續前緣的浪漫故事。劇情不僅吸引原著粉絲，許多沒看過原作的觀眾也能無縫入坑，開播後立刻引發討論熱潮！



2月18日在優酷、Netflix同步上架後，《難哄》迅速在香港及台灣衝上Netflix收視排行榜第2名，還創下2024年以來優酷最快破萬熱度的劇集紀錄！在網友的熱烈討論下，《難哄》網路聲量持續攀升，目前以9,329筆聲量穩坐《網路溫度計DailyView》「陸劇口碑聲量排行榜」第一名，人氣火爆！

不過除了劇情引發討論外，劇中「節氣取名」也意外掀起另一波熱潮，讓網友爭相模仿。

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節氣取名爆紅 你是大暑還是大薯？

女主角溫以凡的生日為10月24日，恰好落在節氣「霜降」，於是爸爸便為她取小名「霜降」，不僅獨特，也讓人印象深刻。劇情內容曝光後，迅速在網路上掀起熱烈討論，許多網友開始翻查自己的出生節氣，想看看自己的「節氣小名」會是什麼。



許多中國網友認為這種命名方式既有趣又具文化意涵，紛紛在微博上曬出自己的節氣名，讓話題一舉登上微博熱搜榜。而台灣網友卻發現「霜降」、「小暑」、「大暑」等節氣名稱，容易聯想到「霜降牛」、「小薯」、「大薯」等食物，引發不少網友幽默表示：

「大暑，我的感覺就是一個很餓的人」、「看了一下我的，這輩子應該是沒有辦法當女主角」、「好吧，不是每個人的名字都很適合做24節氣」、「節氣名好不好聽，感覺真的是取決於姓氏好不好聽」。



《難哄》在香港及台灣迅速衝上Netflix收視排行榜第2名。（《難哄》劇照）

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如何知道自己的節氣小名？快來查查看！

如果你也想跟上這波「節氣取名」潮流，卻不知道自己的生日對應哪個節氣嗎？別擔心！《網路溫度計DailyView》已經幫你整理好二十四節氣的對應日期和象徵意義，快來看看你的生日對應的是什麼吧！

二十四節氣對應日期區間與義涵

🌸春季

立春：2月3日至5日｜春天開始，萬物復甦

雨水：2月18日至20日｜春雨綿綿，降雨量開始增多

驚蟄：3月5日至7日｜春雷初響，萬物甦醒

春分：3月20日至22日｜晝夜等長，氣候回暖，春耕開始

清明：4月4日至6日｜草木繁茂，適宜掃墓祭祖與踏青

榖雨：4月19日至21日｜雨水充足，利於農作物生長



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🔥夏季

立夏：5月5日至7日｜夏天開始，氣溫升高

小滿：5月20日至22日｜農作物籽粒開始飽滿，但尚未成熟

芒種：6月5日至7日｜農忙時節，適合播種水稻與收穫小麥

夏至：6月20日至22日｜白晝最長、黑夜最短，進入酷暑

小暑：7月6日至8日｜天氣開始炎熱，進入伏天前奏

大暑：7月22日至24日｜一年中最炎熱的時期



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🍁秋季

立秋：8月7日至9日｜秋天開始，氣溫漸降

處暑：8月22日至24日｜暑氣逐漸消退，秋意漸濃

白露：9月7日至9日｜夜晚氣溫降低，露水開始凝結

秋分：9月22日至24日｜晝夜等長，氣溫轉涼

寒露：10月7日至9日｜氣溫明顯下降，霜降前的過渡期

霜降：10月23日至24日｜初霜出現，萬物進入冬藏狀態



❄️冬季

立冬：11月7日至8日｜冬季開始，天氣轉冷

小雪：11月21日至23日｜降雪初現，氣溫進一步下降

大雪：12月6日至8日｜降雪增多，地面可能開始積雪

冬至：12月21日至23日｜一年中黑夜最長、白晝最短，傳統補冬時節

小寒：1月5日至7日｜開始變得寒冷，但未達最冷

大寒：1月19日至21日｜一年中最寒冷的時期，冬季即將結束



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節氣取名小秘訣

✔二十四節氣是根據地球繞太陽的軌道位置來劃分的，所以是對應國曆（陽曆），而非農曆（陰曆）喔！



✔若發現自己的生日日期沒有直接對應的節氣是正常的，只需要以區間來判斷即可。例如5月30日雖然接近「芒種」，但仍未過「小滿」，所以你的節氣小名應該是「小滿」！



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