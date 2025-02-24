難哄｜9集出現6次性騷擾情節惹爭議　瞿友寧急刪露體狂畫面後回應

【難哄】白敬亭、章若楠主演的陸劇《難哄》作為趙露思《偷偷藏不住》的姊妹作，一開播就備受矚目，並在Netflix爆紅，章若楠飾演的女主角「溫以凡」在原著小說裡就是明艷美女，讓白敬亭飾演的男主角「桑延」難以忘懷，整整大學4年都沒交女友，不過這部戲因女主角遭受性騷擾的場景過多，引起官媒抗議，搞得裸男鏡頭刪光光。



章若楠在《難哄》飾演女主角「溫以凡」。（微博＠章若楠）

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故事開頭以章若楠在電視台工作希望轉正職記者開場，身為「小資女」的她只能租雅房，卻接連被房客「胖大叔」偷看洗澡、被「斯文人父」企圖性侵，《新聞晨報》也轉載一張露體狂打開風衣露出私處嚇到章若楠的截圖，點評《難哄》9集出現6次性騷擾情節，女主角還去安慰犯罪者家屬，認為這種「聖母式」的行為讓觀眾感到極度不適。

白敬亭主演陸劇《難哄》。（微博＠白敬亭）

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也有不少網民評論：

「只覺得尷尬」、「到底在沒苦硬吃什麼啊」、「為了流量不擇手段」



《難哄》裸男鏡頭引起爭議遭刪除。（微博截圖）

對此，微博流傳一張導演瞿友寧粉絲群的截圖，對話中，網民Tag瞿友寧，表示劇集出現太多性騷擾情節，大家特別反感，很容易被人抓「嘲點」，而他回應：

「好，已經在改了」、「我請他們小心，謝謝」。



《難哄》9集出現6次性騷擾情節。（《難哄》劇照）

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瞿友寧昨（23）日也發10點回應，喊話：

「天天等加更」、「可不可以不鎖V」、「一定要努力宣傳」、「努力的人不會沒有好報」、「要善待自己與尊重身邊的人」、「多希望我能盯到每一個細節，不會有人對他不好」、「桑延和溫以凡一定要好好永遠地幸福快樂下去」等。



瞿友寧最後幽默表示：

「導演我也真的不是什麼都做得到⋯⋯而且我是年輕人。」



瞿友寧曾《刻在你心底的名字》、《無聲》、《瀑布》等多部影視作品。（FB圖片）

《難哄》導演瞿友寧的對話外流。（微博截圖）

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