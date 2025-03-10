ONE N' ONLY上村謙信涉非禮被捕《未成年》本島純政受牽連吐心聲

日本男團「ONE N' ONLY」前成員上村謙信因演出BL劇《未成年～青澀的我們笨拙地進行中～》（後簡稱「《未成年》」）爆紅，日前驚傳在香港舉辦粉絲見面會後，涉嫌在慶功宴上性騷擾女翻譯員被捕，被公司開除。



上村謙信涉嫌在慶功宴上性騷擾女翻譯員被捕。（IG@onenonly_tokyo）

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而《未成年》的兩位主角原定還要在泰國曼谷、日本東京、大阪舉辦見面會，如今因上村謙信爆性騷擾全面叫停，受牽連的另一個男星本島純政7日透露看到上村謙信消息的心情。

《未成年～青澀的我們笨拙地進行中～》的另一主角本島純政。（IG@junsei_motojima）

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據日媒《スポニチ Sponichi Annex》報導，與上村謙信搭檔演出《未成年》並一起參加粉絲見面會的男星本島純政坦言得知消息至今仍難以接受：「針對謙信這次的報導，自己的心情一直無法平復，至今仍無法完全接受。」他也對見面會全面叫停感到遺憾：

「電視劇《未成年》的活動已經宣布取消。我曾承諾會去曼谷、大阪、東京與大家見面，但最終無法實現這個承諾。希望大家能一起擁抱這份悲傷的心情。」



上村謙信因演出BL劇《未成年～青澀的我們笨拙地進行中～》爆紅。（《未成年》劇照）

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本島純政接著表示，他會認真面對該做的事，並保證社群平台上會如常更新工作或日常生活，最後說道：「如果大家能夠繼續守護我，我會感到很開心。」也希望《未成年》的粉絲心情能夠稍微平靜下來。

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