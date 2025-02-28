昔日男神強脫助手內衣摸胸強吻 認性騷擾罰款47萬港元並緩刑5年
撰文：聯合新聞網
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藝人宥勝遭控跨坐、強吻女助理，遭依強制猥褻罪判刑8月，台灣高等法院認為宥勝坦承犯行，判刑8月宣告緩刑5年確定，須支付台灣公庫200萬元台幣（約47萬港元）。台北地檢署通知宥勝上午到案執行，宥勝準時繳罰金，離開時對媒體說「一切依照程序處理」。
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全案起源於，2016年間宥勝在工作結束後送女助理回家，由女助理開車載宥勝到家，宥勝以「借廁所」進入女助理家中，上完涉所未離去，抱怨的走向梳化面對面跨坐在女助理腿上，控制女方雙手、解開內衣撫摸胸部猥褻，幸好女助理抵抗，宥勝才停手。
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此案因MeToo風波揭露出8年前案件，台北地院一審依強制猥褻罪判刑8月，案經上訴二審，宥勝庭訊後面對媒體採訪，二度鞠躬道歉，也盼合議庭給予緩刑機會，二審去年底駁回上訴，宣告緩刑5年，須付公庫2百萬元台幣。宥勝未上訴全案定讞。
台北地檢署日前通知宥勝昨天至執行科執行，宥勝昨上午到案執行，離開檢方時對媒體說，一切依照程序處理。
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