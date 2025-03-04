范瑋琪演唱會開售現怪事「兩種門票」極速售罄網民揭發實情沒人買

48歲女歌手范瑋琪近幾年風波不斷，原訂2023年復出舉辦「我們之間的事」演唱會，不料Me too風波延燒到老公黑人陳建州，最後決定取消，沉寂許久在中國大陸重新出發，多個城市的演出門票正式開賣。不過，卻有網友發現，范瑋琪演唱會疑似藏有鎖票黑幕，讓較早買票的網友驚覺，「買貴了！」



沉寂許久的范瑋琪在中國大陸重新出發。（IG@fanfan）

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「還沒看呢，就被刺一刀…」一名大陸網友日前在社群平台小紅書發文，談及范瑋琪上海場演唱會，因首選搶票系統最低價的門票瞬間售罄，他分別在兩個售票系統買了一張人民幣380元以及580元的門票。沒想到準備退其中一張票時，卻被要求20％的手續費：

「其他人的都要幾天時間是免費（退票）的，這姐沒有，是怕別人買了故意退嗎？」



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貼文一出，釣出許多購買范瑋琪演唱會上海場的網友現身：

「更噁心的是我們買了，後面估計打骨折，氣死了，『想看』人數還6萬」

「估計1180的，打折580能買到」。



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還有網友指出，人民幣580元以及1380元門票缺貨、但「想看」功能的人數沒變，代表根本沒人購買：

「不是拿去打折，就是要改座位圖」

「就是鎖票」

「全網突然這兩檔沒票了」。



至於范瑋琪演唱會上海場門票部份，有5個票價，看台座位包括人民幣380元、580元、780元以及980元；內場門票價格則是1180元以及1380元，演唱地點位於上海梅賽德斯奔馳文化中心。不過，有網友認為，門票爭議屬於主辦方的問題，與范瑋琪無關：

「自己沒看清楚規則，怎能算被背刺」

「扣手續費關范范啥事啊？」



網友短時間內想要退票，卻被要求20％手續費。（小紅書）

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