痞子無間道｜陳瀅喊戲獲讚有進步　與周嘉洛獲封「TVB鐵膽CP」

《痞子無間道》昨晚（11日）一集劇情震撼彈浪接浪！除了符玲（陳瀅飾）自認是思春（馬海倫失蹤的女兒）、費仁（周嘉洛飾）原來是符玲前夫大飛，及曹永廉是神秘Big Boss袁雨就真身，更驚揭費仁與符玲竟是親生兄妹，當年大飛就是因為不想符玲承受二人是親兄妹這個打擊，與公子（朱敏瀚飾）夾計假死令符玲死心，大飛自己則借助忘情酒之力忘掉一切…當費仁吃完「忘不鳥之心」憶起一切後，為了令符玲死心，再度狠下心腸拋棄符玲…

陳瀅呢場戲至少展現咗七種不同情緒，齋睇相都feel到佢有幾心痛。

嘉洛與陳瀅該場長達兩分半鐘的爆喊分手場口感動不少網民，由於陳瀅在相關場口完全處於被動，不像周嘉洛般鐵石心腸，故此情緒波動亦相對比較大，陳瀅亦在場口中成功演繹符玲如何由見回費仁後大感驚喜，再到得悉被狠心分手時的難以置信、死𦧲、悲痛落淚、可憐含淚否認、歇斯底里爆喊，再到哭著跪求，多達7種的情緒轉變充滿感染力；再加上陳瀅在之前集數亦先後展現了喜感、可愛及冧樣等多元情緒，難怪網民力讚她演技有進步：「陳瀅做得好好，睇到好心痛」、「真心覺得陳瀅演技進步了好多」、「演得好好，好心疼符玲」、「睇到好想打周嘉洛」、「陳瀅真係演得好好、好震撼，符玲不哭」、「兩個都演得好棒」、「簡直是瘋癲狀態，心都繃（緊）了」、「強烈要求再讓嘉洛阿瀅合作一次甜甜的」、「太虐了」。

陳瀅在個人社交網share分手戲「高強激動版本」。

陳瀅之前曾公開表示相關場口前後共拍了兩個版本，昨晚場口出街後，陳瀅在社交網上載了另一個更撕心裂肺的版本；在片段中，除了陳瀅哭得更慘，嘉洛仔的演繹亦更激動；有網民坦言這個版本雖然因與劇情不太配合被刪走有理，但仍力撐這對「TVB鐵膽CP」演出超水準，嘉洛的演技亦同時獲得不少正評：「呢段打得好狠，但係確實嘉洛有啲情緒失控到自己都喊埋，冇出街個take咁狠心...不過你哋真系演得好好，同真分手冇區別」、「嘉洛真系演得好好，好鍾意呢段分手戲」。據知，平時拍攝氣氛嘻嘻哈哈的《痞子》劇組，拍攝相關場口時全場鴉雀無聲，就連平時古靈精怪的周嘉洛亦與陳瀅齊齊閉關，培養情緒投入場口，難怪拍出好效果。