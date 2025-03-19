奪命提示｜廖慧儀指廠景搭得好迫真　搭到勁似屠宰場咁

TVB新劇《奪命提示》昨天（18日）繼續宣傳活動，一班演員於一酒樓舉行晚宴，而出席的演員就有：張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、樊亦敏、區明妙等人，大家聚在一起一同看劇集的播出。廖慧儀在第一集的出場方式都比較驚嚇，一出場就被切去雙腿，她接受《香港01》訪問時更都表示自己的出場方式很特別。

奪命提示1-5劇情｜TVB演員陣容+更新時間

TVB新劇《奪命提示》昨天繼續宣傳活動。(胡凱欣 攝)

《奪命提示》一班演員於一酒樓舉行晚宴。(胡凱欣 攝)

廖慧儀自己亦有看播出，她笑指拍攝時以低炒的角度：「我見到啲眼睫毛飛下飛下咁樣，好似就快甩咁樣。我自己都有啲意外嘅，有啲驚喜嘅！（咩驚喜呢？）嗰一幕呢其實真實感好重！個廠景其實set咗好多好似做手術咁樣嘅枱，咁嗰個係一入到去有啲涼浸浸嘅感覺，因為好似真係行刑咁！」

廖慧儀自己亦有看播出，她笑指拍攝時以低炒的角度。(胡凱欣 攝)

廖慧儀指廠景令她震撼，因為好像屠宰場一樣：「真係好無助，仲要我係畀人扣咗個手扣啦，咁所以我係一路掙扎一路掙扎，郁唔到。咁我記得拍嘅時候係開咗一部好大嘅風扇，所以我就一路震一路嗌，好似劏豬咁！」

廖慧儀指廠景令她震撼，因為好像屠宰場一樣。(胡凱欣 攝)

廖慧儀一出場就已經被切雙腿，被問到拍攝時會否電鋸聲增加迫真度時，她即露出恐懼眼神表示：「有啊！其實嗰一下係都真係幾驚嘅我覺得，因為佢有啲聲音呢係真係好似開咗電鋸咁樣，令我覺得真係好似殺到埋嚟。」而她身上的血漿亦很多，未知是否因為太血腥，所以電視播出時已經轉了黑白色，廖慧儀亦表示雖然她於劇中已死，但之後的集數，都會有她不定時的出現來交代劇情。