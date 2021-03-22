大步走．短劇評二｜劇情鋪排尚欠火喉　惟有一大特色支撐住全劇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-22 18:00

無綫劇集《大步走》第6-10集劇評

《大步走》第二周的劇情，對比起上一周來說，依舊沒有太多驚喜出現，很明顯這套全長25集劇集都以一種不溫不火，慢條思理的方法去講故事，每集之中穿插住一些人生哲理。經過一周的「磨練」，相信還堅持下去的觀眾會開始領略到一些信息。

香港人肯定睇唔慣

如果說之前口碑極好的《殺手》、《十八年的終極告白》是一碟韓式麻辣年糕，充滿住刺情、緊張、令人心跳加速的味道的話，那麼《踩過界II》就是中式的炒雜錦，什麼都有，味道豐富而滿足，而《大步走》就是一碗白粥加青瓜，淡淡然的，但需要大家細嚼慢嚥，才可以嚐出澱粉質般簡單的微甜味。當然，大部份香港人食慣濃味，自然對清淡的白粥嗤之以鼻。

「迫唔嚟嘅，隨緣啦。」聽上去簡單，但真正做到隨緣又有幾多個？（《大步走》截圖）

角色講的大道理亦是想對觀眾說的話

第二周劇情主要的每一集，都講述了主角們在情之上的各種爭紮，有找親生父親卻糾結要不要相認的，也有與前度男朋友相遇悲喜交集的，亦有陳山聰（飾袁力）重遇姐姐的家人後，發現當年因為自己欠債一走了之而要連累姐姐一家人賣公司替她還債。情節之中透出淡淡的溫暖，角色之間的對話也似是對着觀眾說的一樣，例如陳山聰（飾袁力）與姚子羚（飾何家欣）晚上在海旁互訴苦水後，上車前陳山聰就對姚子羚說了一句：「有啲嘢過去咗就唔好留戀，唔好執着，放下自在啊。」暗示要她放下對前男友的感情。

「唔好執着，放下自在啊。」其實又是另一種境界。（《大步走》截圖）

劇中每個角色都有着自己的煩惱，而又似是與現實中的我們擁有着的煩惱相似，看到某一個位置，就會不自覺地代入其中，想知道劇中角色怎樣處理這些煩惱。《大步走》劇集還剩三周，不過已能預見到收視慘淡的情況。如果想挽回劣勢，其實不妨重點宣傳劇中的「心靈雞湯」，最少可以掩蓋其他劇集缺點。

教大家要過慢活的生活，多些留意身邊的人和事物。（《大步走》截圖）

劇情鋪排依舊鬆散，影響觀感

雖然《大步走》就似是心靈雞湯帶來些微溫暖，但是第二周劇情依舊鬆散、節奏過慢等的缺點，而且角色故事線不斷地互相交錯，每當觀眾正專註於角色發展時，就會被迫睇另一條故事線，令人非常難投入。劇情尚可一看，但是鋪排上真的尚欠火喉，對慣於速食文化的香港人來說，不免會看得一頭霧水，不過至少第二周劇情比第一周好看。

劉穎鏇喊得幾好。（《大步走》截圖）