出軌女星疑搭上大10歲富二代 獲對方資助回歸樂壇 力求東山再起
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
歷經雙劈風波後，女星采子休息了2年，直到最近才逐漸回歸演藝圈，甚至參加了周星馳電影《女足》女主角海選，雖未能成功入選但仍展現重返舞台的決心。然而演藝事業還沒迎來重大突破，她的感情生活卻頗為順遂，日前被拍到與新男友Hank感情相當穩定，掀起網友討論。
【圖輯】點圖放大看更多采子照片👇👇👇
+26
采子新男友身份曝光
根據《鏡周刊》報導，采子與Hank是經朋友介紹相識，因聊得來而逐漸發展感情。Hank畢業於美國波士頓大學管理商學院，家族曾經營樂聲戲院，過去在台北西門町風光一時，資產豐厚。他本人也是成功創業家，2011年創立生活品牌，還推出天然食品，兩人還曾一起出現在鏡頭前介紹產品，似乎沒有避諱公開關係。
不過現年36歲的Hank傳出已有成家打算，甚至有意娶采子。然而小Hank 10歲的采子仍希望回到演藝圈，努力創作音樂、尋找機會，期待能夠東山再起再次回到眾人目光前。對此Hank依然選擇全力支持，不僅投入百萬台幣資金助她製作新單曲，還計畫投放廣告宣傳，於公於私都對女友大力協助。
【相關圖輯】盤點4位陷小三風波的女星「她」退出娛圈（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
頂流女星日本遺失護照「個人資料全外洩」工作人員：確實是她的16歲出道女星如今未婚先生子 產後首度露面 無懼身兼父職養女兒首個為金賽綸發聲的韓女星！網讚勇敢 貼文提「花蛇」什麼意思？金秀賢戀童醜聞波及一陸劇 女星未成年與大10歲對手演情侶惹爭議劣跡女星否認「為美國綠卡做小三」富豪兒子踢爆：被包養還懷孕《Baywatch》女星Pamela Bach疑吞槍自殺 曾嫁David Hasselhoff
延伸閱讀：
SWATCH x OMEGA 推出全新「粉紅滿月」MoonSwatch ，入手難度堪稱 SSR級！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】