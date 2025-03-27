出軌女星疑搭上大10歲富二代　獲對方資助回歸樂壇　力求東山再起

歷經雙劈風波後，女星采子休息了2年，直到最近才逐漸回歸演藝圈，甚至參加了周星馳電影《女足》女主角海選，雖未能成功入選但仍展現重返舞台的決心。然而演藝事業還沒迎來重大突破，她的感情生活卻頗為順遂，日前被拍到與新男友Hank感情相當穩定，掀起網友討論。



兩人還一起出現在鏡頭前介紹產品，似乎沒有避諱公開關係。（IG@magic_in_me0727）

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采子新男友身份曝光

根據《鏡周刊》報導，采子與Hank是經朋友介紹相識，因聊得來而逐漸發展感情。Hank畢業於美國波士頓大學管理商學院，家族曾經營樂聲戲院，過去在台北西門町風光一時，資產豐厚。他本人也是成功創業家，2011年創立生活品牌，還推出天然食品，兩人還曾一起出現在鏡頭前介紹產品，似乎沒有避諱公開關係。

不過現年36歲的Hank傳出已有成家打算，甚至有意娶采子。然而小Hank 10歲的采子仍希望回到演藝圈，努力創作音樂、尋找機會，期待能夠東山再起再次回到眾人目光前。對此Hank依然選擇全力支持，不僅投入百萬台幣資金助她製作新單曲，還計畫投放廣告宣傳，於公於私都對女友大力協助。

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