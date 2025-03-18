金秀賢戀童醜聞波及一陸劇　女星未成年與大10歲對手演情侶惹爭議

17歲女星黃楊鈿甜因在陸劇《五福臨門》中飾演「樂善」，與董思成的「羨善旁人」CP熱度高漲，兩人年齡差了10歲，有網民將這種成年演員與未成年搭檔的營銷模式，與金秀賢交往金賽綸的事件類比，認為存在「戀童傾向」爭議。



黃楊鈿甜在陸劇《五福臨門》中飾演「樂善」。（微博@黃楊鈿甜）

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黃楊鈿甜是童星出道，在《楚喬傳》演少女楚喬、《如懿傳》演少女如懿，青春期的她在陸劇《五福臨門》飾演五娘「樂善」，與董思成飾演的「楊羨」是一對歡喜冤家，不過兩人實際年齡差了10歲，黃楊鈿甜的下一部戲《冰湖重生》搭檔《九重紫》李昀銳，兩人年齡也是相差10歲。

一名網民憤怒表示：

「我真的是要報警了，劇組瘋了嗎？小姑娘父母瘋了嗎？接戲的老男演員要臉嗎？嗑CP的瘋了嗎？以後咱也跟棒子（指韓國）一樣拍一堆女高中生和大叔，看看見錢眼開的父母會不會送更多未成年孩子拍感情戲，年齡還能不能更低？」



黃楊鈿甜與董思成年齡差了10歲。（《五福臨門》劇照）

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有一派網民附和：

「小姑娘仍未正式成年，還差4個月才滿18歲，全世界都假裝不知道呢」

「找得到未成年小女孩演戲，找不到未成年小男孩是吧，咱們成年男演員戲路真廣呢」

「就跟那些童模還有網紅小孩一樣，受害的基本都是女孩子」。



另一派網民質疑：

「你說的劇都沒親密鏡頭，有病就去醫院」

「劉亦菲演小龍女的時候也才17歲，劇外又沒真談」

「有病吧！乾脆禁止未成年進娛樂圈好了」、「既然矯枉過正，那就童星一刀斬，都別演了，讓28歲去演8歲吧，不是怕小孩遇到大叔嗎」。



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事實上，金秀賢與24歲已故童星金賽綸的舊情掀起「戀童傾向」爭議，但根據男方說法，金賽綸成年後才與金秀賢交往，交往時間為2019年夏天到2020年秋天。而女方家屬公布的說法，是2015年11月19日到2021年7月7日，當時金賽綸16歲、金秀賢30歲，戀情長達6年。

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