16歲出道女星如今未婚先生子 產後首度露面 無懼身兼父職養女兒
撰文：TVBS新聞網
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35歲鬼鬼（吳映潔）1月宣布懷孕生女，並大方坦承未婚當媽，讓不少網友大讚是婚孕脫鉤的典範。18日是她2個月來首次公開露面，出席臺北時裝週展前記者會，她透露最近剛從韓國工作回來，目前正在積極瘦身當中，目前還有2-3公斤需要減肥，女兒的小名「妹子」，不過對於爸爸身份，她僅說：「我是小孩的爸爸，也是媽媽，我會努力工作養她長大！」
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鬼鬼表示生小孩一直是自己的人生藍圖，「先做了再說吧，等待有一個好的開始！」當時是經紀人一路陪著她進產房，強調一直就想要自己的小孩，對於外界都稱讚她很勇敢，她對此表示：
「我是沒有覺得有壓力，這是我自己的選擇，而且我的人生一直都很勇敢。」
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現在鬼鬼把照顧女兒視為人生目標：「想要好好養她，積極的想要有適合的工作，都可以來找我」，她也想當個時尚的媽媽，所以才以時裝週跟大家見面，問及還要生第二胎嗎？她笑說：「目前一個就好，我也還是有要找男朋友，只是先緩緩。」圈內好友大文跟阿喜都是女兒的「姑姑」。
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