女星曾被恐怖情人傳染HPV　頻求診成「醫院常客」禁慾一年漸康復

薔薔（林嘉凌）近日在沈玉琳主持的綜藝節目《11點熱吵店》中，與現場嘉賓們共同探討「你懂什麼叫做愛嗎？」，這一充滿成人話題的18+話題。節目中，嘉賓們紛紛分享那些既危險又可能危及生命的「愛愛」的經歷！其中，薔薔更是大膽自曝，透露自己曾在一段感情中被前男友傳染HPV，讓全場超震驚！



薔薔大膽自曝，透露自己曾在一段感情中被前男友傳染HPV，讓全場超震驚！（IG@chialing_maze）

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薔薔回憶起自己20歲時曾交往過一位「恐怖情人」，並透露當時在親密關係中遭遇了極大的精神困擾。她表示，每當與對方發生關係後，私密處便會反復出現黴菌感染，導致她一周內多次奔波於婦產科，頻繁就醫達兩到三次，幾乎成了醫院的「常客」。直到在醫生的建議下進行了子宮頸抹片檢查，薔薔才驚覺身體已經出現異常。

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在進一步檢查之後，她發現自己被男友傳染了——人類乳突病毒（HPV），而且感染的竟然是最惡性的兩種類型，這一結果也讓她幾乎崩潰。薔薔坦言，自己當時年僅20歲，完全無法接受這個事實，甚至不敢向身邊的朋友或家人傾訴，只能獨自承受。所幸，在積極配合醫生的治療和建議後，她嚴格遵循醫囑，禁慾長達一年之後才逐漸恢復健康。

薔薔（林嘉凌）近日在沈玉琳主持的綜藝節目《11點熱吵店》中，與現場嘉賓們共同探討「你懂什麼叫做愛嗎？」。（《11點熱吵店》截圖）

她表示，每當與對方發生關係後，私密處便會反復出現黴菌感染。（《11點熱吵店》截圖）

此外，節目中的其他嘉賓也紛紛分享了各自曾經歷過的驚險或可能危及生命的「愛愛」故事。其中，若熙娘娘透露，自己曾發現男友的生殖器上長滿了一束、一束的「椰菜花」（尖銳濕疣），讓她連夜收拾行李逃跑。而另一位嘉賓圓圓則分享了，曾在車上與男友發生親密行為，由於過於投入，險些釀成嚴重車禍。

她發現自己被男友傳染了——人類乳突病毒（HPV）。（《11點熱吵店》截圖）

她感染的竟然是最惡性的兩種類型。（《11點熱吵店》截圖）

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