泰劇因性愛姿勢太搞笑爆紅　網民震驚直指難理解：我到底看了什麼

近年來，影視劇內容尺度逐漸擴大，其中涉及許多爭議元素，如毒品濫用或大膽的性愛畫面，引發了廣泛關注。



近日，一部泰國BL（男同性戀）劇《Sangmin Dinneaw》因其第三集中引人矚目的「性愛姿勢」片段，在網路上意外走紅，令觀眾震驚不已。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1月中旬，X平臺上流傳了一張劇集截圖，展示兩位男演員全裸在地面上進行親密互動的畫面。雖然情節僅僅一閃而過，卻足以點燃網路討論。

許多網友紛紛留言表達震驚：

「我到底看了什麼？」、「作為同性戀多年，我竟然無法完全理解這發生了什麼。」



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這一截圖來自《Sangmin Dinneaw》的第三集。據瞭解，該劇講述了一位韓國交換生多年後重返泰國，與曾經的寄宿家庭兄弟產生感情的故事。上述場景發生在主角情侶聽到另一對情侶對話的過程中。



片段呈現了火辣的情節，還加入了衣夾挑逗等喜劇元素，令觀眾在錯愕之餘不禁發笑。網友熱議的焦點集中在畫面的表現手法及姿勢的合理性。有人質疑，「這姿勢真的有可能嗎？」也有觀眾調侃：

「這是不是導演的惡搞？」



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留言區中甚至出現了模仿姿勢或試圖解讀畫面的討論，進一步推動了熱度：

「我想用這張圖片和大家討論一下這是什麼姿勢？我不知道兩棲姿勢，或者我沒有讀好《愛經》，但我認為這是一種新的東方技巧！隨便說吧，大家笑吧！」



隨著BL劇集市場的擴大，其內容也逐漸挑戰傳統敘事邊界。然而，這類突破是否恰當、是否符合觀眾接受度，仍是值得深思的問題。這件事再次將影視劇的尺度問題推上公眾輿論的焦點。

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