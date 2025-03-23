性愛｜買安全套必知！醫生教如何準確量度陰莖尺寸：不是越薄越好

許多人在挑選安全套（保險套）時，喜歡追求越薄越好，不過台灣泌尿科醫生施冠偉指出，其實在選購安全套時，外盒上的「闊度」才是首要注意的，選對適合的尺寸，避免使用時鬆脫或破裂，才能達到保護的效果，他也說明要如何正確測量闊度，才能挑選到合適的安全套尺寸。



許多人在挑選安全套（保險套）時，喜歡追求越薄越好。（《惡女》劇照）

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台灣醫生施冠偉在Facebook Page《理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫生》發文，安全套的尺寸是以「闊度」做計算（安全套圓周長的一半），首先要了解如何測量陰莖闊度，才能找到適合的尺寸。

至於該如何測量？施冠偉表示，先準備安全套測量尺，當陰莖勃起時，將安全套測量尺圍繞陰莖根部一圈，輕輕拉緊，所得數字即為陰莖的闊度，若沒有安全套測量尺，也可使用捲尺測量，將捲尺繞陰莖一圈測量周長，所得數字除以二就是闊度。

另外，陰莖的長度該從哪裡開始測量？施冠偉也指出只要將測量尺對齊勃起的陰莖根部，量到龜頭就是長度。

然而有些人安全套買錯尺寸，就會想將就用一下，對此，施冠偉也示警千萬別這麼做，因為若是安全套的尺寸太小，不僅戴起來不舒服，也容易摩擦破洞，然而若是尺寸太大，容易鬆脫也可能會漏精或不小心掉在體內，他也不建議戴兩層安全套，反而更容易因摩擦破裂。

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此外，如果臨時需要潤滑液，可以用凡士林或口水代替嗎？施冠偉則提醒安全套是乳膠材質製成，若使用油性潤滑液（凡士林、嬰兒油），容易使安全套乳化破裂，建議準備水性潤滑液搭配使用，且口腔中有許多的細菌，若使用口水代替潤滑液，可能會有細菌滋生的風險。

最後施冠偉說，年底跨年活動、連續假期後，經常是性病門診的高峰期，除了正確選擇安全套尺寸和潤滑液，性行為時也要全程使用安全套，才能保護自己和性伴侶。

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