金秀賢陷金賽綸爭議「藉4字為由」臨時取消活動　主辦方安排退款

韓星金秀賢近期遭YouTube頻道《橫豎研究所》與已故前女友金賽綸的家屬爆出一連串黑料重挫形象，使不少代言與合作品牌紛紛切割。而他30日原定將赴台擔任高雄櫻花季的表演嘉賓，主辦方均表示他將如期赴台，如今則改口發出聲明，宣布金秀賢因「行程調整」不去了。



金秀賢因「行程調整」取消活動。（FB圖片）

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高雄櫻花季主辦單位統一集團25日發出聲明，稱「因演出嘉賓金秀賢行程調整，3/30高雄櫻花季與OPENPOINT粉絲見面會活動，將進行異動與調整。」同時公開了退款方式。

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