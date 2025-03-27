金秀賢戀金賽綸藏小三小四？被傳答應結婚　最後卻逼對方退出娛圈

【金秀賢／金賽綸】YouTube《橫豎研究所》主持人金世義26日晚爆料，釋出李鎮浩與金賽綸摯友B的對話錄音。B提到金秀賢曾與未成年金賽綸交往，期間還有小三、小四，讓金賽綸痛苦不堪，但因對方承諾結婚選擇忍耐。



金秀賢因金賽綸事件暖男形象盡毀，人氣更一落千丈。（Jo Malone）

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錄音檔中，B語氣不悅，多次質問李鎮浩，直言對他印象差，並提到「我不希望死去的賽綸再被說三道四」。B表示李鎮浩確實與未成年交往，並提到金秀賢對賽綸的行為，還說賽綸曾抱怨多年來為守住正宮位置而辛苦，甚至透露還有更嚴重的事，但未證實。

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B認為金賽綸之死，金秀賢負7成責任，李鎮浩25%，紐約老公5%。她或許因早出社會承受巨大壓力，雖父母關愛，但可能感受不到。B力撐金賽綸的家人，認為他們關係並不差。B猜測金賽綸知道金秀賢的秘密，是他的弱點，因此金秀賢想讓她退出演藝圈。他表示一直很擔心金賽綸，只要聯絡不上就會親自去她家確認，卻仍無法阻止憾事發生，感嘆：

「雅任（金賽綸）真的很恨這一切，我想幫她解開這個恨。」



金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（YouTube@橫豎研究所）

金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（YouTube@橫豎研究所）

金賽綸摯友證實金秀賢與未成年金賽綸交往。（YouTube@橫豎研究所）

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