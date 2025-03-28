橫豎研究所記招4大重點「憂損金賽綸聲譽」未爆金秀賢N號房級猛料

韓國自媒體橫豎研究所昨（27）天中午召開記者會，時長約38分鐘，台媒《TVBS新聞網》也整理出昨天的4大重點，以及未來是否會公開「N號房等級」猛料。



橫豎研究所昨天代表金賽綸遺屬召開記者會。（news1）

符智碩公開金賽綸求情金秀賢的親筆信。（news1）

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一、召開記者會的原因

昨天記者會由金賽綸遺屬的委任律師符智碩代表發言，他強調召開記者會的目的並非揭露金賽綸輕生的具體原因，而是「保護遺屬權益」、「反擊不實指控」，尤其金秀賢多次否認未曾跟金賽綸交往，隨後才改口「成年後才交往」。

二、揭露關鍵證據

符智碩公開多張金秀賢與金賽綸的對話截圖，可以看出雙方互動親密，金秀賢回應金賽綸童年照片「非常可愛」，雙方互傳撒嬌、親吻、擁抱睡覺等曖昧訊息。金賽綸友人證實兩人交往6年，且「金賽綸的初戀是金秀賢」。

再者，金賽綸曾跟朋友哭訴被逼債「這不是要我去死嗎」，甚至曾聯繫自殺防治中心並割腕自殘，記者會上也公開照片佐證時間線。另外，金賽綸二度遭逼債之後，曾親訪金秀賢的住處，但不得其門而入，未能送出寫下的親筆求情信，記者會上公開親筆信內容，也提到「交往五、六年」、「你是我的初戀」。

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三、駁斥謠言與澄清家庭關係

符智碩強調遺屬非為金錢爆料，而且金賽綸母親長年擔任經紀人，母女感情深厚，同時質疑「前男友李燦熙」突然現身實在居心叵測，警告將採取法律行動。

四、橫豎研究所接下來的法律行動與訴求

首先是將以「跟騷法」向多次爆料金賽綸的娛樂名嘴YouTuber李鎮浩提告，還要申請暫時保護令，要求他停止直播；要求金秀賢坦承說謊並誠懇道歉，由於金秀賢可能涉及未成年交往，有「誘導型性犯罪（grooming）」之嫌，因此保留提告知可能。

最後，橫豎研究所強調「N號房」等級雖然有確實的證據，但相關證據暫時不公開，這是因為害怕會傷害金賽綸本人的名聲；金秀賢「脫褲洗碗照」目前有家屬稱2016年拍攝跟公司稱2019年拍攝的兩個時間點，也正在整理相關證據中。

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同時金世毅也呼籲：

「希望各位記者不要因為金秀賢的經紀公司資源雄厚、有權有勢，就選擇無視已經離世、毫無背景的金賽綸與其遺屬。請站在真相的一方，跟我們一起奮鬥。」



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