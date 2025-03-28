金秀賢金賽綸調情對話截圖曝光　私訊情挑17歲的她：想抱著妳睡

韓星金秀賢被爆出曾與當時未成年的女星金賽綸交往，不過男方否認，只承認雙方曾是戀人，但是在金賽綸成年後才在一起。而金賽綸遺屬27日舉行記者會， 委任律師曬出金秀賢跟金賽綸的對話內容，寫著：「我總有一天要抱著你睡著」。



金賽綸遺屬27日舉行記者會，委任律師曬出金秀賢跟金賽綸的對話內容。（YouTube截圖）

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金賽綸遺屬委任律師符智碩27日在記者會公開了金秀賢2016年6月與金賽綸的對話內容，截圖中，金秀賢說：「我什麼時候抱著妳睡都可以。那樣的話，我應該真的可以睡得超熟。」金賽綸回應：「我允許！」金秀賢則回她：「好，以後就這樣！」

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律師表示：「如果這不是戀愛關係，那是什麼關係？」表示金賽綸當時17歲，直指金秀賢與未成年的金賽綸交往。

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