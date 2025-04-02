彭于晏疑爆新戀情 170cm長髮女連續3日彭家現蹤 互動親暱似家人
撰文：聯合新聞網
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43歲彭于晏近年演藝重心都在大陸，鮮少在台露面，日前現身香港參加亞洲電影大獎，依舊帥氣迷人。根據「CTWANT」報導，彭于晏身旁不只有3隻愛犬，更多了位身材高挑女伴陪同，毛孩們一看到女方立刻露出興奮燦笑，彭于晏當時和女子互動親密，頗像一家人般一起度過快樂遛狗時光，男人疑似脫單。
「CTWANT」直擊，3月20日彭于晏與一名身高170厘米、身穿黑色短褲套裝的長髮女子在天母住家附近碰面，隨後彭于晏姊姊帶著3隻愛犬加入，狗狗們一見到該女子就瘋狂搖尾巴，互動親密如家人。
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更引人注意的是，這位女子連續3天都出現在彭家周遭，19日晚上她與彭姊一起溫馨遛狗，18日則低調送東西給警衛，熟門熟路的模樣彷彿「自家成員」。究竟她是彭于晏的新歡，還是單純好友？粉絲們都好奇不已。而彭于晏經理人表示：
「一切都是誤傳，捕風捉影，那只是幫忙遛狗的朋友，而且遛狗的同時旁邊都還有其他家人在，大家都放大解釋，可能太關心他了。」
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