林俊傑被陸網瘋傳新戀情 疑戀上小20歲廣東網紅「她美得像AI」
撰文：聯合新聞網
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近來大陸網上傳出43歲的林俊傑有新戀情，對象是小他20歲的來自廣東的網美「七七」（Annalisa），平時是擔任模特兒，而她的IG有20萬粉絲，且每張照片都美得像AI，連王思聰都按讚過，不過有自稱是鐵粉的網友發長文怒喊要脫粉。
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網傳2023年底林俊傑在好友的牽線下認識女方，雖然七七對自稱是美籍華裔，但其實是來自廣東，2024年12月林俊傑在新加坡開演唱會，更是給女友安排第一排的座位，兩人在2025年1月同遊紐西蘭，同行中還有林俊傑的好友懷秋，對此，林俊傑方面沒有回應。
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不過對於有粉絲喊要脫粉，其他網友則覺得：
「這個年紀還不讓人家談戀愛有點過分了吧」、「早戀不行，老戀也不行嗎」、「不讓他談戀愛算不算虐待老人」、「林俊傑過了這麼久還在修煉愛情」。
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