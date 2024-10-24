天后失婚4年驚爆新戀情　男方稱返緊工避正面回應　冇否認緋聞

日本音樂天后宇多田光近日傳出新戀情，對象是人氣藝術家YOSHIROTTEN。兩人同為41歲，因為合作專輯封面結緣，而她與意大利丈夫離婚4年，2021年曾公開自己是「非二元性別」，對於新戀情相當低調。



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據日媒《女性SEVEN》報導，宇多田光為出道25周年展開巡迴演唱會，9月1日在橫濱K Arena舉行最終場演出。在演唱會上，她高喊著：「現在是最棒的！」結束後，她馬上趕回到心愛的男友身邊。

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YOSHIROTTEN本名叫做西由浩，現在是世界知名的繪圖藝術家，不僅舉辦個展，2021年為愛馬仕表參道店開幕時，擔任店面設計，來自世界各地的邀約工作不斷。他為宇多田光設計「SCIENCE FICTION」專輯封面時相識。

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音樂界人士透露：

「宇多田光一直對擁有她所沒有的才能的人充滿興趣，因此製作專輯時，她便注意到了YOSHIROTTEN的作品，並指名邀請合作。YOSHIROTTEN成功地將她的想法具象化，兩人很快就建立了親密的關係。」



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兩人成為親密伴侶，在女方的工作人員之間已經不是秘密，YOSHIROTTEN參加宇多田光演唱會，以VIP身份出席，而且很專注看著對方的演出。

宇多田光經歷了許多「快樂的和不快樂的事情」，2002年與電影導演紀里谷和明結婚，並在2007年離婚，隨後曾與畫家福田天人交往，2014年與意大利調酒師再婚並生下一個兒子。她2021年公開自己是「非二元性別」，離婚4年來首度傳出新戀情，不過她居住在英國倫敦，男友YOSHIROTTEN工作據點在日本，但保持這樣的距離感反而令兩人感到舒服，珍惜彼此獨立的時間，去年兩人曾在倫敦共度美好時光，現在對她來說是最自在的狀態。

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YOSHIROTTEN於10月8日在家鄉鹿兒島舉辦個展，面對記者詢問與宇多田光的戀情，他表示：

「這樣的問題……我目前正在工作，不太方便談論，還是避免給對方帶來困擾比較好。」



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