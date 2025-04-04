《街頭霸王》尚格雲頓涉人口販賣　康城收5女子做「禮物」並性交

以《街頭霸王》（Street Fighter）、《魔宮戰士》（The Quest）、《浴血任務2》（The Expendables 2）等荷李活電影聞名全球的比利時籍男星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。



綜合外媒《People》、《Page Six》報導，羅馬尼亞調查局（DIICOT）對尚格雲頓提出刑事指控，指控他與5名被販賣的羅馬尼亞女性發生性關係。

比利時籍男星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。（IG@jcvd）

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根據報導，這5名女性在尚格雲頓出席康城影展期間，被作為「禮物」送給他，而他當時在知情女子是被販賣的情況下發生關係，雖然具體的事件時間未公布，但案件引起了當地檢察機關的關注，並開始了刑事調查。律師阿德里安庫庫利斯（Adrian Cuculis）表示，這些女性處於脆弱的狀態，有證據顯示她們可能在被剝削，符合《刑法》第182條的定義。

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此次案件是羅馬尼亞當局自2020年以來，針對人口販賣和未成年人販賣的更大範圍調查的一部分。庫庫利斯進一步指出，這些羅馬尼亞女性在事件發生時並非自願，而是被迫參與，而尚格雲頓明確知道她們正處於被剝削狀況。報導指出，羅馬尼亞當局除對尚格雲頓進行調查，也將進一步追查的犯罪集團。

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而由於案件發生地點在康城，法國最高法院需批准這件案的刑事程序。若法院授權，嫌疑人將被傳喚到羅馬尼亞訊問。關於捲入人販報導，尚格雲頓方面目前尚未對外回應。

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