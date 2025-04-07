艾威愛妻急需肝移植　經濟陷困境追債度日：情況好緊急

苑瓊丹（苑仔）和艾威（威哥）今日（7/4）現身上環出席直播線上團隊簽約儀式，艾威在致辭時，講起身患重病的太太身在醫院，正與病魔搏鬥一度哽咽，情況令人憂慮。

苑仔接受《香港01》訪問時表示：「其實點解我會搵咗威哥，事源喺呢個禮拜我行街見到佢好落寞，成個人好似戇居居咁，目空一切。於是我就叫佢，問佢你一個人嘅，你老婆呢？佢先講我知佢太太依家喺醫院度，情況好危急，加上威哥想喺呢行發展，我就即刻聯絡我老闆，問老闆可唔可以預支50萬俾威哥先，起碼個心少一樣嘢煩住先，個心定啲。反正呢舊錢老闆都要俾，變咗係早咗俾住先。」

艾威在致辭時，講起身患重病的太太身在醫院，正與病魔搏鬥一度哽咽，情況令憂慮。（葉志明攝）

艾威是圈中數一數二的「愛妻號」，於2015年更不惜動輒近百萬元積蓄醫治患病的圈外妻子Lisa（中）。（fb圖片）

艾威非常感激苑仔的幫忙，明白到現時要堅強面對：「第一樣嘢千祈唔可以亂，咁樣先可以處理得好啲。而近日我係追債度日，大家都知近年呢行都進入冰河時期，好多人都冇嘢做。而我同我太太以前手頭上鬆動嘅時候，都幫助咗好多嘅朋友，變咗近日自己面對困難嘅時候，就開始主動問啲朋友還錢，有啲朋友都好好，都即刻俾返我，但就有啲朋友連自己都解決唔到，變咗有啲借咗出去嘅錢係收唔返。」

被問到太太最新情況？艾威表示：「情況係好危急。但佢就成日同啲朋友表現到冇事一樣，因為佢黃膽持續咗好耐，一直都唔退，係尋晚先至退咗少少，同埋有水腫。（腹水？）佢尋晚抽咗11公升嘅水，其實而家係治療黃金時期，要盡快換肝，醫生冇話排第幾個，只知道係幾前吓，幸好黃疸指數冇持續升高，而家我每日都會攞湯俾佢飲。」