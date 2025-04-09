于正新劇女主角陷顏值論戰「乖乖女」10億流量不敵無眉娘造型被嘲

大陸近年來短劇盛行，也捧紅許多新人演員，短劇女演員余茵因《好一個乖乖女》走紅，播放量突破10億，日前她正式加入著名製作人于正的新劇《玉茗茶骨》劇組，消息迅速成為網路討論話題。



余茵先前參加微短劇典禮，造型卻引發議論。（微博圖片）

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余茵因主演短劇《好一個乖乖女》受到廣泛關注，該劇播放量突破10億，成為短劇市場中的一匹黑馬，憑藉甜美外形和精湛演技，成功塑造了外表文靜、內心瘋狂的角色，獲得觀眾的一致好評。日前正式加入製作人于正的《玉茗茶骨》劇組，雖然有網友質疑她的顏值是否能在古裝劇中出彩，但也有不少人期待她能在新劇中展現更多的表演潛力。

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此外，余茵先前參加微短劇典禮，造型卻引發議論，由於她身高嬌小，穿上10厘米高跟鞋仍襯托不了身形，加上妝容太過清淡，強光一打下去，乍看眉毛瞬間隱形，而面對這些質疑，余茵態度大方回應：「確實面部狀態不好！我的確就是一個普通得不能再普通的女生。」坦言雖然負面評論讓她感到難過，但絲毫不畏懼。

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