F.I.R.不見詹雯婷阿沁韓睿大換血？新陣容粉絲傻眼：只認識陳建寧

F.I.R.飛兒樂團2004年推出首張專輯《F.I.R.飛兒樂團 同名專輯》，主打歌〈Lydia〉當時是偶像劇「鬥魚」的片尾曲，劇紅連帶讓F.I.R.也一出道就迅速走紅，不過從2018年主唱Faye詹雯婷離團、再到2024年結他手阿沁宣布退團，F.I.R.可說是名存實亡，近來官方粉絲團宣傳5月在馬來西亞的演唱會，不過粉絲見到海報上的團員，都忍不住直呼：「他們是誰？」



海報上的人除了大家所熟識的團長陳建寧，另外兩位團員讓大家感到陌生。（FB圖片）

F.I.R.飛兒樂團官方粉絲團9日貼文宣傳，5月24日將在馬來西亞雲頂開唱，但是海報上的人除了大家所熟識的團長陳建寧，另外兩位團員讓大家感到陌生，甚至女主唱也不是之前接替Faye的第二任主唱Lydia（韓睿），網友紛紛留言：

「只認識建寧老師，應該叫建寧大樂隊」

「這…真的不是AI製圖嗎？」

「韓睿呢？」



沒多久這些貼文就被限制留言。

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陳建寧2024年在訪問時曾談到，阿沁、韓睿相繼約滿離開後，就想要用新的合作方式，來拉拔年輕新人，因此近來與「武渡羽」兩位團員小羽、小武跨界合作，也強調這不是「F.I.R.第三代」。

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