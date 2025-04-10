F.I.R.不見詹雯婷阿沁韓睿大換血？新陣容粉絲傻眼：只認識陳建寧
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
F.I.R.飛兒樂團2004年推出首張專輯《F.I.R.飛兒樂團 同名專輯》，主打歌〈Lydia〉當時是偶像劇「鬥魚」的片尾曲，劇紅連帶讓F.I.R.也一出道就迅速走紅，不過從2018年主唱Faye詹雯婷離團、再到2024年結他手阿沁宣布退團，F.I.R.可說是名存實亡，近來官方粉絲團宣傳5月在馬來西亞的演唱會，不過粉絲見到海報上的團員，都忍不住直呼：「他們是誰？」
F.I.R.飛兒樂團官方粉絲團9日貼文宣傳，5月24日將在馬來西亞雲頂開唱，但是海報上的人除了大家所熟識的團長陳建寧，另外兩位團員讓大家感到陌生，甚至女主唱也不是之前接替Faye的第二任主唱Lydia（韓睿），網友紛紛留言：
「只認識建寧老師，應該叫建寧大樂隊」
「這…真的不是AI製圖嗎？」
「韓睿呢？」
沒多久這些貼文就被限制留言。
【圖輯】點圖放大看更多前主音Faye詹雯婷的近照👇👇👇
+23
陳建寧2024年在訪問時曾談到，阿沁、韓睿相繼約滿離開後，就想要用新的合作方式，來拉拔年輕新人，因此近來與「武渡羽」兩位團員小羽、小武跨界合作，也強調這不是「F.I.R.第三代」。
【圖輯】點圖放大看更多第二代主音韓睿的照片👇👇👇
+8
50歲影后大女愈大愈性感 高炒曬胸露腰誘人身材令人目不暇給47歲女星自認有嚴重老花問題 網民大感驚訝：過早老花亞洲天王曬與華語歌神珍貴合照 二十年前後對比驚人惹熱議特朗普關稅戰｜50歲視后淡定談股災 疫情起入市投資保守影響不大亞洲第一天團五月天光榮返場即加場 與香港歌迷履行「五月之約」模範夫妻結婚邁入11年仍熱戀「年繳30萬人民幣」讓愛女讀明星學校
延伸閱讀：
宥勝喊「重新出發」遭炎上！ 妻子慈惠發聲：始終相信愛能超越一切
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】