模範夫妻結婚邁入11年仍熱戀「年繳30萬人民幣」讓愛女讀明星學校
撰文：聯合新聞網
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45歲高圓圓與40歲台灣男星趙又廷結婚邁入11年，定居在北京，優雅氣質溫柔性格的高圓圓，更是被老爺趙樹海讚是完美媳婦。他倆結婚10年還育有一女，感情溫度卻一直像是熱戀，每一次同框就是曬恩愛。
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趙又廷與高圓圓近期多次被拍到一起接送女兒放學的溫馨場景，兩人被大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」拍到買咖啡後一同前往學校接女兒Rhea。高圓圓將女兒抱在懷中互動，Rhea調皮地將趙又廷的帽子戴到媽媽頭上，趙又廷則在一旁溫柔注視母女嬉鬧，滿滿都是愛。
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趙又廷夫妻長期定居北京，女兒就讀於某國際學校，據悉學費每年最高要30萬人民幣，該校也曾是張藝謀、黃磊等孩子選擇就讀的明星學校。趙又廷夫妻有約定「不同時離家工作」，確保至少一方能留在女兒身邊。
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