金賽綸酒駕並非因金秀賢？全因與歌手男友分手 曝經紀公司回應
撰文：聯合新聞網
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已故韓國女星金賽綸被YouTuber李鎮浩爆料，曾在2021年年初和歌手WOODZ曹承衍交往，更暗示金賽綸之所以會酒駕，是因為和曹承衍分手之後心情不好，最後才發生了備受爭議的酒駕事件。
對此，曹承衍方一開始並沒有回應，但隨著網路熱議擴大，曹承衍經紀公司相關人士12日在「每日經濟」上就藝人與金賽綸交往的傳聞表示，
因為是私生活，所以無法確認，敬請見諒。
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現在韓國各SNS和論壇都在熱議曹承衍與金賽綸於2021年初到2022年5月，共戀愛了1年多的傳聞。因為時間點和金秀賢重複，金賽綸家屬是否說謊成為大家八卦的重點。
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然而曹承衍本人正在當兵，無法及時親自回應。只是他究竟是不是金賽綸前男友，韓網的反應多半希望李鎮浩適可而止，而且李鎮浩的家人已遭到肉搜，導致他也打算對網友提告。
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