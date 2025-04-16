廣末涼子獲釋憔悴現身致歉全程未發言 上車即變臉露出燦爛笑容
撰文：聯合新聞網
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廣末涼子7日在高速公路發生車禍事故，送院後卻出現攻擊護理人員情況，遭到警方逮捕，之後法院批准羈押至19日，不過16日清晨她被提早釋放。
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據日媒報導，廣末涼子於日本時間16日凌晨6點左右，從被拘留的濱松西警察署釋放，走出警署的廣末涼子穿著一身黑色的上衣及褲子，看起來有些憔悴，面對眾多媒體鞠躬3秒，然後露出微笑，不過沒有多做回應即搭車離開，她上車後也被媒體拍到，似乎因為獲釋心情放鬆，所以臉上露出大大笑容，據悉，她已與受到傷害的護士進行和解。
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至於廣末涼子被提早釋放，還選擇在一大清早的6點，有警方相關人士表示：
「由於還有其他人被拘留，因此，為了避免造成混亂，很可能是在凌晨才決定釋放廣末涼子。」
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另外經紀公司也立即在官網發出廣末涼子的聲明，「我謹向這起案件的受害者表示最深切、最誠摯的歉意。我還要向所有相關人員就我所造成的痛苦和負擔表示誠摯的歉意，並將真誠地履行我的責任。」對於未來，也補充道，「會在接受合適的醫療機構診斷後，在醫生的指導下認真接受治療，努力恢復健康。」公司也再次強調：
「廣末涼子配合了藥檢，結果顯示沒有吸食毒品的痕跡。警方在搜查廣末涼子家時，也沒有查獲任何毒品，廣末涼子從未涉足過毒品。」
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