「54歲凍齡女星」入球場曬美腿話想入啦啦隊：姐姐有不一樣的地方

台灣藝人苗可麗與胡宇威13日擔任富邦悍將新莊主場的開球嘉賓。



首次開球的苗可麗，當天透露選擇3號作為球衣背號的原因，是希望她擔任小幫手的節目《我們這一攤》能有第3季，「數字3比成手勢也像OK，代表萬事OK都會很順」，也自爆未來若有機會，也想挑戰當啦啦隊應援，不讓嫩妹專美於前。

台灣藝人苗可麗首次挑戰擔任富邦悍將新莊主場的開球嘉賓。（苗可麗Facebook）

台灣藝人苗可麗首次挑戰擔任富邦悍將新莊主場的開球嘉賓。（苗可麗Facebook）

台灣藝人苗可麗首次挑戰擔任富邦悍將新莊主場的開球嘉賓。（苗可麗Facebook）

苗可麗去年憑《愛愛內含光》及綜藝節目連奪2個金鐘獎，實力備受肯定。（苗可麗Facebook）

54歲美貌不輸當今啦啦隊 點圖放大看苗可麗昔日美照及更多近照：

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苗可麗13日開球擔任投手位置，坦言：

知道要來開球，其實壓力滿大的，在家一直看影片自學，看到大家好多人都「種地瓜」（提前落地），就發現說那我應該還好，不小心不過也就種地瓜。

但她正式上場後不但沒有種地瓜，反而還投得超好，因此興奮地說「原來開球是這樣子，有愛上棒球的感覺」，替自己的表現打100分。

胡宇威也誇讚她：

第1次投球投成這樣已經很厲害了！

而有過開球經驗的胡宇威，此次是第1次擔任打擊位置，坦言只要站上球場，「就會覺得自己是一個球員的感覺，也希望下次能有機會體驗外野手，想要接到球星曾峻岳的球」。現年54歲的苗可麗則「加碼」喊話想加入啦啦隊應援：

下次想體驗當啦啦隊，為什麼啦啦隊一定要年輕的？姐姐有不一樣的地方，有姐姐在，弟弟們會很安心。

一番話逗樂全場。

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