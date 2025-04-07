《如懿傳》女星為備孕息影2年 懷孕10周胎死腹中 深夜淚訴心聲
撰文：聯合新聞網
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40歲大陸演員王冕曾演出《如懿傳》、《情滿四合院》、《新水滸傳》、《槍炮侯》、《帶淚梨花》、《我知女人心》等人氣劇集。她為了備孕當媽，息影2年多，最後做了試管嬰兒終於成功，讓她覺得辛苦都沒有白費。
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王冕卻在深夜發文，她好不容易懷了頭胎，也開心期待新生命降臨，寶寶卻在10周因染色體異常胎死腹中，讓她心碎不已，不僅失去了孩子，還要做人工流產手術。她難過說：
「願世間再無胎停！」
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她表示：
「痛到懷疑人生，但我不會放棄，會繼續努力成為一個媽媽，也希望自己的悲傷，所有在求子的人都不會遇到，也希望全世界的女性都不會因為生育而孤獨掙扎。」
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