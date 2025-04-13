泰國女星錄訪談節目笑內地廁所污糟　微博網民不滿大鬧：妳嘴更髒

泰國女星鄭乃馨（Nene）以演員身份在內地出道，後因參與選秀《創造營2020》在打開知名度。



近日，她在泰國錄製節目時，談到內地的廁所很髒，相關言論引起內地網友的不滿，讓相關話題一度衝上微博熱搜。

泰國女星鄭乃馨（IG@nenevader）

在泰國錄製節目時，鄭乃馨談到內地的廁所很髒，相關言論引起內地網友的不滿，讓相關話題一度衝上微博熱搜（微博截圖）

在泰國錄製節目時，鄭乃馨談到內地的廁所很髒，相關言論引起內地網友的不滿，讓相關話題一度衝上微博熱搜（微博截圖）

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微博帳號「吃瓜姊妹」分享了一段節目片段，主持人問到，是不是泰國人都覺得內地廁所很髒，鄭乃馨聽了，笑著反問「你去哈爾濱不是也遇到了嗎？」之後就分享了自己的觀察，

「我盡量去理解，但真的不能理解，就是……他們不沖水。我就覺得為什麼不用手按一下？我們是女生耶，為什麼不按呢？」



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主持人解釋，是因為現在內地相當科技化，大多都用感應器，有些好用、有些是壞的。對此，鄭乃馨笑著說，

「噗，那壞的也太多了，對不起，我在這裡說一下，妳用完妳要轉過去看妳按了沒有，我不理解為什麼不轉過去看，不管是自動的還是手動的，妳都應該轉過去看一下可以了嗎？」



這段討論引起內地網友的討論，影片下有多達5千多則留言，加上當時有不少內地網友投票讓她成團出道，看到她的批評直言相當不滿，紛紛留言表示，

「只能說她去的場所太低端了」

「當初就不應該讓她成團」

「我的天，帶國籍說，難道泰國廁所每一個都很乾淨嗎」

「她的人更髒」

「那還是嘴髒」



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不過也有部分內地網友理性指出問題，

「景區完全不敢上廁所，問題可以提，希望能改進，不要一提問題就砲轟，這樣問題永遠沒辦法改」

「確實很多地方髒，這要承認」

「確實髒」



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