娛圈誕「健身全場總冠軍」女星魔鬼訓練8個月體脂13%　賽後想喝水

在台灣有「億萬歌姬」封號的林芯儀，唱紅〈等一個人〉、〈放開手〉、〈道聽塗說〉等動人歌曲，熱愛健身的她，歷經8個月魔鬼訓練後，近期參加IFBB「Women's Fit Model」健美比賽，在新人組以及女子健身模特兒公開組雙料奪冠，更晉級勇奪女子健身模特兒「全場總冠軍」，身材超精實的她笑說賽後最想喝水！



去（2024）年林芯儀為了準備個人演唱會，透過健身開始鍛鍊體力，過程中被教練說服參與第1屆「Muscle Star健美之星」，獲得第6名佳績，她考取教練證照後，從此點燃對健身的熱情。

林芯儀抱回女子健身模特兒「全場總冠軍」，成為全台首位獲此殊榮的藝人。（IG@shenniolin）

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林芯儀分享這次備賽經過，這8個月裡嚴格進行飲食控制、有氧以及重訓、增肌減脂計畫，她提到身旁有經驗豐富的教練全方位規劃非常重要，她的體脂肪更從23%降到13%，創最低紀錄。她也提到為了讓身形更精實、肌肉線條更明顯，比賽前一天晚上8點以後禁喝水，直喊賽後只想大口喝水，另外也吃了雞蛋糕。

但備賽期間難免有撞牆期，林芯儀透露賽前1個月，因為必須進行減少進食碳水化合物攝取，變得很易怒且注意力不集中，曾幾次失手將啞鈴或槓片誤甩，導致臉、大腿、手臂等多處瘀青，直呼真的很考驗意志力。

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而IFBB所舉辦的健美比賽，是目前全球最具規模的賽事，林芯儀奪下的「Women's Fit Model」女子健身模特兒的「全場總冠軍」，是全台灣第1人勇奪此項殊榮，必須先從分級中奪得冠軍後，再次晉級與所有級別的冠軍較量，共同角逐最後的「全場總冠軍」，非常不容易。

得獎後林芯儀發表感言，她開心表示：

「我是以本名『林珀如』報名參賽，其實我也是位歌手『林芯儀』，在忙碌的音樂事業中特別抽出時間訓練，是因為愛上這個競技項目，希望可以藉由自身的努力推廣運動，透過健身可以健出人生的態度！」



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林芯儀感性說，從歌手跨界當健美選手並非一蹴而就：

「這是一段充滿挑戰與奮鬥的過程，但也是我追求更好自我的一部份。每一次站上舞台，無論是音樂還是健美，我都全心投入，讓自己不斷成長。」



不過她這次低調參賽IFBB，透露連家人都是賽前一晚才電話報備，因為她擔心要穿比堅尼上台競賽，怕家人現場見到覺得太赤裸害羞，在得到全場總冠軍的好消息時，仍馬上向家人視訊分享，並展示一身比堅尼冠軍肌肉，而她4月投入寶吉祥音樂會嘉賓演出與新歌計畫，7月將繼續挑戰IFBB競技賽事，期望能再創造更多好成績。

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