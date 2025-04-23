美國饒舌天王揭亂倫「6歲起為表弟口交」直到14歲　年近50才認錯

美國饒舌天王Kanye West日前因一連串仇恨言論掀起爭議。沒想到近日又再度於社交平台留言自爆，新歌「Cousins」的靈感來自年幼時與表弟「亂倫」的親身經歷！



Kanye West留言指出，名為「Cousins」的新歌，是講述自己表弟因殺死一個懷孕的女人而被判終身監禁的故事。但Kanye West竟無預警表示，對自己表弟的行為必須付出責任：

「我感到愧疚，有件事我做錯了，我個名叫Ye，從我6歲那年，我替表弟口交直至14歲。」



Kanye West表示：「從我6歲那年，我替表弟口交直至14歲。」（視覺中國）

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而其實，日前Kanye West新專輯「WW3」，其中一首名為「Bianca」的歌曲裡，詞中寫下「Bianca，我只希望你回來，回到我身邊，我知道我做了什麼讓你生氣」，甚至出現「她的家人想把我關起來，他們想讓我去靜修」、「我的寶貝她跑了，但她先試著讓我承諾，我不去醫院，因為我沒病，我只是不明白」等字眼。被人誤會是否與老婆分居，不過Kanye West近期也曬出兩人合照，粉碎傳言。

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