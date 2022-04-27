陝西安康法院日前辦理一起離婚案件，趙男提出婚姻無效訴訟，結果法院審理時意外發現，趙男與妻子吳女竟然是表兄妹，而且這樁婚事還是由趙男父親和吳女母親撮合，這兩人還是親兄妹。



對現代人來說已相當獵奇的該起事件引起大陸網友熱議：「怎麼有這種父母啊」、「這事太荒唐了」。

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綜合陸媒報導，安康漢陰法院20日審理趙男與吳女的離婚案件，經過法院查明，趙男和吳女在雙方父母撮合下同居生活，兩人在2003年和2005年生下一子一女，並在2009年2月12日辦理結婚，之後在2012年又生了一個小孩，之後雙方感情不和，2018年2月底3月初大吵後，趙男一氣之下離家出走。

原先以為是一起普通的離婚官司，但法官發現，趙男和吳女是表兄妹關係，而且還是由老一輩的親兄妹促成婚姻的，趙男父與吳女母這對親兄妹在明知兩人關係下，仍安排近親婚配，明顯違反《中華人民共和國婚姻法》直系血親和三代以內旁系親屬禁止結婚的規定，因此法院判決婚姻無效確定。

該案在微博引起轟動，網友紛紛留言，「近親結婚還生了3個小孩，這是穿越了嗎」、「近親結婚也不怕生下的小孩有問題」、「怎麼會有這樣的父母，怎麼會有這麼荒唐的事」、「不要再說什麼表哥表妹天生一對了，那是三代以內的旁系。」

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