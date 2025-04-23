永野芽郁《接棒家族》疑假戲真做陷田中圭不倫戀　同時出軌金武俊

近日網上流傳，來自日本大名鼎鼎的八卦週刊《週刊文春》，預告了正在熱播的日劇女主角與人氣男藝人存在不倫戀，各路神仙網友搜集了各方證據，基本上鎖定了永野芽郁和田中圭，今天（23號）11點，《週刊文春》正式發佈爆料文章：田中圭出軌永野芽郁，但是沒想到的是，事實可能比想像的要大，永野芽郁還劈腿了共事的韓國演員金武俊。



今日，日本《週刊文春》爆料稱，40歲已婚男星田中圭與25歲人氣女演員永野芽郁疑似因戲生情，發展不倫關係，田中圭被記者拍到在永野芽郁的家裡過夜。記者爆料稱，兩人還在去年去遊樂園約會，田中圭還有永野芽郁家的備份鑰匙。更令人震驚的是，永野芽郁同時被指與韓國演員金武俊存在「劈腿」行為。

40歲已婚男星田中圭與25歲人氣女演員永野芽郁疑似因戲生情，發展不倫關係。（IG@mei_nagano0924official）

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永野芽郁在今年4月中旬被拍到與金武俊一起坐的士回到家裡，且金武俊還待在她家整整8小時，且連續兩晚都在她家相聚。

此外，永野芽郁又被拍到與田中圭共進晚餐，還去田中圭常去的酒吧，進入時酒吧貼出「包場」字條。田中圭4月18日進永野芽郁家過夜，隔天離開時，被記者當場直擊追問。田中圭慌張否認兩人不倫關係，而且沒有女方家備份鑰匙，留宿是因為喝醉酒被對方照顧。

永野芽郁、田中圭曾合作日劇《接棒家族》。（《接棒家族》花絮）

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有關爆料內容，永野芽郁公司否認與田中圭交往，但仍通過公司表示：

「可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。同時，因這次報導造成相關人士、廣告與作品等合作廠商與工作人員，以及一直以來支持我們的粉絲們的困擾與擔憂，我們在此深深致歉。」



《週刊文春》正式發佈爆料文章：田中圭出軌永野芽郁。（截圖）

金武俊通過公司回應，的確去永野芽郁家，也作出澄清：

「當時她的母親也一起在家，對我非常親切。我非常尊敬永野小姐作為日本演員的專業，但我們之間並無交往等的事實。」



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田中圭以《大叔的愛》、《輪到你了》紅出圈，永野芽郁則憑《一半，藍色》、《接棒家族》躋身一線，兩人曾合作日劇《接棒家族》。然而，年齡差15歲、男方已婚已育的設定讓網友直呼「難以接受」。永野芽郁的事業正值上升期，若不倫戀情屬實恐衝擊其清純形象。

日本娛樂圈競爭非常激烈，任何一個人成名並能長期在一線活躍，都是非常不容易的。生於1984年的田中圭，雖然是在2000年出道，但早期一直以配角為主，直至2018年憑藉BL喜劇《大叔的愛》爆紅，奠定「反差萌大叔」形象。後來又陸續主演了很多話題日劇，其代表作包括懸疑劇《輪到你了》、醫療劇《Doctor-X》等，年均參演6部以上作品，被戲稱為「日劇公務員」。

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田中圭以「愛家好男人」著稱，2011年與演員さくら（田中廣美）結婚並育有兩女。然而，他曾因醉酒鬧事、疫情期間違規聚會等負面新聞引發批評。此次不倫傳聞若屬實，恐徹底顛覆其公眾形象。

而田中圭與永野芽郁在影視作品裡的合作是電影《接棒家族》，飾演無血緣父女，溫情互動曾獲好評。怎麼也不會讓人聯想到這兩個人會產生戀情。

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1999年出生的永野芽郁，憑藉NHK晨間劇《一半，藍色》斬獲日劇學院獎最佳女主角，以「仙女式哭泣」出圈。2021年憑電影《接棒家族》獲報知電影獎、藍絲帶獎雙料影后，被譽為「新生代演技派」。 除《接棒家族》外，她在很多日劇的表現都很亮眼，戲路橫跨純愛、懸疑、家庭題材。永野芽郁一直以「透明感少女」形象示人，此次捲入雙重緋聞，尤其被指介入他人婚姻，恐面臨形象崩壞的風險。若事務所未能及時澄清，其主演的新電影的票房或受波及。正在出演的日劇《新聞主播》可能會受到一些觀眾的抵制，導致收視率暴跌或者戲份減少。

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若醜聞屬實，兩人都可能面臨廣告解約與角色換人，也會涉及到高額違約金的賠償，甚至會影響兩位演員的前途。