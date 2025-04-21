發死人財？演歌天后過世僅1年 唱片公司賣專輯贈裸照：不服來談
撰文：TVBS新聞網
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日本演歌天后八代亞紀2023年因罹患「膠原病」過世，享壽73歲，連長期旅日的翁倩玉也為她不捨，日前為了紀念她，唱片公司決定推出追悼精選輯，贈送的特典居然是她年輕時拍攝的全裸照，引發極大爭議。
根據日媒報導，該專輯由唱片公司「New Century Records」發行，「特典」竟是2張八代亞紀年輕時的全裸照，該公司官網說明，照片是八代亞紀24至25歲與導演男友同居時以拍立得拍攝。
《女性SEVEN》報導指出，當年該導演經營的唱片公司陷入困難，唱片公司社長買下該公司的資產，包括這次的私照，堅稱特典沒有任何問題，相關權利均屬於公司所有，這個說法引發眾怒。
而「New Century Records」在官方Instagram上聲明，
「最近出現許多針對八代亞紀的不實報導，我們已就業務妨礙與其他法律問題向司法機關諮詢。」
並強調：「所有權利既然在我公司，即便有人惡意干涉，我們仍堅持發行，若有意購買問題照片，也可考慮轉讓，但請正大光明來談。」
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八代亞紀生前所屬事務則發表聲明，怒指照片「涉及死者名譽毀損、猥褻物散布」，並表示已經向調查機關舉報，無法容忍這個行為，但唱片公司社長受訪時仍強硬表示，
八代的權利我已全部買下，我們沒打算中止發行。
由於目前輿論都是負面聲浪，大部分網路平台包含Amazon、Tower Records Online及Yahoo! Shopping都已下架，不過，「New Century Records」的官網仍可購買。
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