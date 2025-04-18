ChatGPT 4o｜吉卜力AI圖爆紅　宮崎駿反思慶幸：50年只用紙筆手繪

電影《宮崎駿的奇幻世界》（Miyazaki, Spirit of Nature）串連「宮崎駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，是首部聚焦於日本動畫大師宮崎駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片，也是法國紀錄片導演里奧法維耶致敬這位奧斯卡終身成就獎得主之作。正好這陣子網路吹起「AI吉卜力畫風」熱潮，此時推出這部紀錄片似乎格外有意義。



《宮崎駿的奇幻世界》串連「宮崎駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。（《宮崎駿的奇幻世界》劇照）

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宮崎駿是日本動畫界史上第一個擁有兩座以上奧斯卡最佳動畫片獎紀錄的動畫導演，最新紀錄片《宮崎駿的奇幻世界》獲得宮崎駿所有電影的珍貴片段授權，透過串連「宮崎駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，並集結吉卜力工作室三巨頭之一鈴木敏夫、宮崎駿之子宮崎吾朗及提摩西莫頓等多位國際重量級思想家的深度見解，揭示宮崎駿如何透過作品探討人類與自然及萬物之間的關係，展現他深遠的生態思考，讓觀眾得以從全新的宏觀角度，重新認識並更加親近這位將一生奉獻給手繪動畫的藝術家。

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值得一提的是，電影海報由宮崎駿、鈴木敏夫共同創作打造，鈴木敏夫親筆題字，呈現獨一無二手繪質感。相識合作半百人生的兩人親繪11部動畫要角，海報中間佔比最大的就是經常被認為是宮崎駿本人化身的《飛天紅豬俠》主角波爾科，周圍圍繞著眾多吉卜力動畫經典角色。

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其中包括鈴木敏夫的投射——《蒼鷺與少年》中的蒼鷺，還有《風之谷》乘著滑翔翼的娜烏西卡、《天空之城》亦敵亦友的空中海賊朵拉、《魔女宅急便》魔女琪琪和黑貓吉吉、《幽靈公主》中居住在森林的木靈、《千與千尋》無臉男和湯婆婆隨從變身而成的小烏鴉、《哈爾的移動城堡》伸長雞腳前行的移動城堡、《崖上的波兒》中的波兒和水母、《風起了》經典的零式戰鬥機，以及《龍貓》中形影不離的龍貓、中龍貓、小龍貓及貓巴士、煤碳屎鬼登場。

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2024年本作入選第81屆威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」最佳紀錄片，就有許多吉卜力迷敲碗期待。片中引用宮崎駿11年前獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」表揚終身成就時，曾說：「我太太說我很幸運，因為我趕上手繪的最後時代，50年來，我的電影還能只用紙和筆。」宮崎駿不忘初衷、一生懸命對手繪動畫的堅持，對照近來「AI模仿藝術風格」盛行的現象，在此時推出這部紀錄片格外有意義。

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