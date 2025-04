山下智久現身台灣！3度合體IG曬出與周杰倫合照　交情內幕曝光

台灣天王周杰倫去年12月在台北大巨蛋開唱時,日本男神山下智久現身朝聖,外界驚喜2人原來有交情,而昨(18)日晚山下智久3度在IG曬出和周董的合照,地點就在台灣,引發網友熱議。



山下智久在IG分享3張和周董的合照,2人一邊品嚐美酒,一邊欣賞藝術品,氛圍相當輕鬆自在。

山下智久(左)曬出和周董的合照。(IG@tomo.y9)

他開心表示「Hanging out with Jaychou.Thank you always.Lucky day(和周杰倫一起出去玩,一直都很感謝你,幸運的一天)」,周董轉發笑喊「歡迎」,更曬出另一張合照嗨喊「騎車逛起來」。

除了大巨蛋,周董和山下智久去年聖誕節時也曾在日本相見歡,讓粉絲又驚又喜,這次在台北3度合體,甚至有幸運粉絲在咖啡廳巧遇天王和男神,驚訝直呼不敢相信。

周董和山下智久去年聖誕節時也曾在日本相見歡,讓粉絲又驚又喜。(IG@jaychou)

其實山下智久很欣賞周杰倫,如今因為演唱會以及精品代言牽起緣分,周董驚人人脈再添一筆。

