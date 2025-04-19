山下智久現身台灣！3度合體IG曬出與周杰倫合照　交情內幕曝光

台灣天王周杰倫去年12月在台北大巨蛋開唱時，日本男神山下智久現身朝聖，外界驚喜2人原來有交情，而昨（18）日晚山下智久3度在IG曬出和周董的合照，地點就在台灣，引發網友熱議。



山下智久在IG分享3張和周董的合照，2人一邊品嚐美酒，一邊欣賞藝術品，氛圍相當輕鬆自在。

山下智久（左）曬出和周董的合照。（IG@tomo.y9）

他開心表示「Hanging out with Jaychou.Thank you always.Lucky day（和周杰倫一起出去玩，一直都很感謝你，幸運的一天）」，周董轉發笑喊「歡迎」，更曬出另一張合照嗨喊「騎車逛起來」。

除了大巨蛋，周董和山下智久去年聖誕節時也曾在日本相見歡，讓粉絲又驚又喜，這次在台北3度合體，甚至有幸運粉絲在咖啡廳巧遇天王和男神，驚訝直呼不敢相信。

周董和山下智久去年聖誕節時也曾在日本相見歡，讓粉絲又驚又喜。（IG＠jaychou）

其實山下智久很欣賞周杰倫，如今因為演唱會以及精品代言牽起緣分，周董驚人人脈再添一筆。

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