千年一遇美少女情變？疑似拒婚專心拼事業 男方被爆聯誼尋新歡
撰文：豬豬樂園公眾號
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日本女星橋本環奈有「千年一遇美少女」的封號，她在2022年被爆與大1歲男星中川大志秘戀，雖然沒有正面回應，但低調默認，去年還被目擊約會。怎料，近日男方傳出去參加聯誼，兩人疑似分手，而橋本環奈也因此將重心全放在工作上。
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根據日媒《女性自身》報導，有知情人士爆料橋本環奈近來正與中川大志保持距離：「去年夏天，中川曾向她求婚，但她暫時保留未答應。」雖然兩人在去年10月還被拍到過去約會的畫面，讓外界以為戀情進展順利，但女方實則可能已經拒絕求婚。
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而中川大志的友人也透露，中川在3月上旬與幾位演藝圈朋友參加了場有陌生女性參與的聚會：「那段時間剛好是橋本在3月初完成粉絲見面會、進入連續劇拍攝前的空檔。如果兩人感情穩定，理應會一起度過那段時間。」友人更指出，中川似乎不是被強迫參加的，而是很享受聚會氣氛，甚至對其中一位女性頗有好感。
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對此，日媒分別向橋本環奈、中川大志的經紀公司求證，但雙方皆未回應。不過，演藝圈人士表示，橋本因在去年捲入職場欺淩風波，加上主演的晨間劇創下歷代最低收視率，現在事業岌岌可危：
「晨間劇結束後她仍安排滿滿的工作，可見她現在的心態是『我想全力拼工作』。」
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