永野芽郁田中圭金武俊澄清「他」認頻繁見面答法曖昧：老婆不知情

日本女星永野芽郁23日遭日媒《週刊文春》爆出和大15歲已婚男星田中圭疑似不倫，還流出兩張親密合照，同時又被拍到和同劇韓星金武俊關係親密，震驚外界。不過3方皆否認，金武俊經紀公司也發聲澄清兩人關係。



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據《週刊文春》報導，田中圭被記者目擊留宿永野芽郁家時，強調是自己喝太多才會在女方家待一晚，老婆並不知情，坦言這樣的行為很容易招人誤會，不過面對記者追問，他脫口表示：

「我們關係很好，但我們說過『這樣不行吧』、『不太好吧』，所以，就這樣結束了，真的。」



田中圭事後向《週刊文春》說明，雖然和永野芽郁相處很快樂，但被朋友提醒兩人太頻繁見面後，才意識到這樣的行為會造成對方困擾，因此當時向記者說明「結束了」意思是指決定停止像過去那樣頻繁見面，並不是指「已經分手了」。

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《週刊文春》還爆出兩張永野芽郁和田中圭的親密合照，一張是兩人共度萬聖節時，在臉上貼著搞怪貼紙的自拍，一張則是兩人對著鏡子，永野芽郁拿手機燦笑的親密牽手照，行為舉止相當像小情侶般甜蜜。不過田中圭對於爆料指出有永野芽郁家的備份鑰匙，他直接否認，強調自己從沒拿過這把鑰匙。

而金武俊近期和永野芽郁合作TBS春季日劇《新聞主播》，該劇在4月13日開播，而金武俊正是在4月中旬被《週刊文春》拍到和永野芽郁一起搭的士回到女生香閨，且一待就是長達8小時。對此，根據韓媒《體育京鄉》報導，金武俊所屬經紀公司「9Ato娛樂」23日發聲否認戀情，強調兩人只是「關係親近的同事」。

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金武俊也透過經紀公司回應，坦言確實有到永野芽郁家拜訪，但當時女方的母親也在場，兩人並沒有單獨相處，也沒有男女之情，只是前後輩關係。

現年26歲的金武俊出演過多部知名韓劇，包括《無法抗拒的他》、《戀人》、《黑色止血鉗2》等，2023年更以《戀人》奪下MBC演技大獎「男子新人獎」，不過多是以配角出演。

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對此，永野芽郁所屬事務所Stardust Promotion回應解釋，和田中圭以及金武俊只是作為演員的前輩及夥伴，並沒有戀愛關係，強調永野芽郁平時也會邀請其他演員朋友到家裡作客，「我們已嚴正地告知當事人，這次的行為確實造成了誤會。」同時向造成相關人員、廣告主、合作廠商及粉絲的困擾致歉。

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